Lakshya Sen, PV Sindhu Eye Medals

L’accent sera mis sur le double médaillé olympique PV Sindhu et le médaillé de bronze des championnats du monde Lakshya Sen lorsqu’ils dirigeront le défi de l’Inde aux Championnats d’Asie de badminton, à partir de mardi.

IPL 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS | CASQUETTE ORANGE | CASQUETTE VIOLET | TABLEAU DES POINTS

Beaucoup d’espoir reposeront sur Sen et Sindhu car le duo a été en bonne forme à l’approche des championnats continentaux, qui revient après un écart de deux ans en raison de COVID-19.

La prestigieuse épreuve perdra cependant un peu d’éclat avec le retrait d’un HS Prannoy blessé, qui avait décroché le bronze à l’édition 2018 de Wuhan et qui est en bonne forme.

Alors que Prannoy sera absent en raison d’une “petite blessure” subie en route vers sa finale de l’Open de Suisse, ce sera une excellente opportunité pour le médaillé d’argent de l’All England Sen.

Le joueur de 20 ans d’Almora a connu une course fulgurante avec des titres remportés à l’India Open Super 500 et une dernière apparition à l’Open d’Allemagne et aux championnats d’Angleterre.

Sen avait également remporté une médaille de bronze aux Championnats d’Asie par équipe de 2020, en plus de remporter une médaille d’or et une de bronze aux Championnats d’Asie juniors de 2018 et 2016.

L’Indien, cinquième tête de série, sera impatient de remporter une médaille du tournoi senior, mais ce sera plus facile à dire qu’à faire alors qu’il affrontera le Chinois Li Shi Feng, 22 ans, deux fois médaillé d’or aux championnats du monde juniors, lors de son ouverture. tour.

Tous les regards seront également tournés vers l’ancien champion du monde quatrième tête de série Sindhu, qui avait décroché une médaille de bronze lors de l’édition 2014 de Gimcheon et qui entre dans l’événement après avoir remporté deux titres Super 300 au Syed Modi International et au Swiss Open.

L’Indienne, numéro 7 mondiale, sera impatiente d’empocher une autre médaille lorsqu’elle commencera sa campagne contre Pai Yu Po du Taipei chinois.

Sindhu rencontrera probablement la cinquième tête de série chinoise He Bing Jiao en quarts de finale si elle peut franchir les premiers tours.

Le vainqueur de l’argent aux Championnats du monde, Kidambi Srikanth, a également été en bon contact, même s’il s’est rendu coupable de ne pas avoir pu clôturer certains matchs serrés.

L’Indien, septième tête de série, qui a remporté deux médailles de bronze aux Championnats d’Asie par équipes 2016 et 2020 mais n’a pas réussi à décrocher une médaille individuelle, tentera de saisir l’occasion cette fois lorsqu’il ouvrira contre le Malaisien NG Tze Yong.

L’olympien de Tokyo B Sai Praneeth verra également un bon spectacle lorsqu’il ouvrira contre Jonatan Christie, quatrième tête de série.

L’accent sera également mis sur la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Londres Saina Nehwal alors qu’elle cherche à remporter sa quatrième médaille aux Championnats d’Asie de badminton.

Saina est sur le chemin du retour après s’être remise de blessures tenaces et a sauté les essais de sélection pour les événements majeurs à venir tels que les Jeux du Commonwealth, les Jeux asiatiques et la Coupe Uber.

L’ancienne numéro un mondiale cherchera à faire taire ses détracteurs lorsqu’elle commencera sa campagne contre le Coréen Sim Yujin.

Entre autres, Aakarshi Kashyap, qui a été choisie pour les trois événements majeurs après être devenue la gagnante des essais, affrontera la tête de série, Akane Yamaguchi, tandis que Malvika Bansod, qui a raté une place, croisera le fer avec Singapour. Yeo Jia Min.

Le numéro 7 mondial et troisième tête de série Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ouvriront contre la paire thaïlandaise Apiluk Gaterahong et Natchanon Tulamok.

MR Arjun et Dhruv Kapila, qui ont récemment rejoint les équipes des Jeux asiatiques et de la Coupe Thomas après avoir terminé en tête des sélections à New Delhi, seront également en action.

La paire indienne non classée affrontera la combinaison indonésienne de Fajar Alfian et Muhammad Rian Ardianto, quatrième tête de série, lors de son premier tour.

Krishna Prasad Garaga et Vishnuvardhan Goud Panjala, qui avaient atteint les quarts à l’Odisha Open Super 100 et à l’Open d’Allemagne Super 300 en plus de terminer deuxièmes au Syed Modi International Super 300, chercheront à donner une bonne image d’eux-mêmes.

En double féminin, l’Inde manquera de punch suite aux abandons de N Sikki Reddy et Ashwini Ponnappa, et de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand.

Alors que Sikki s’est blessé lors des essais de sélection récemment conclus à New Delhi, Treesa et Gayatri se sont également retirés à la dernière minute suite à une blessure de ce dernier.

Ashwini Bhat K et Shikha Gautam, ainsi que la jeune paire de Simran Singhi et Ritika Thaker seront dans la mêlée en double féminin pour l’Inde.

En double mixte, Venkat Gaurav Prasad et Juhi Dewangan, Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto chercheront à aller plus loin dans le tirage au sort.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.