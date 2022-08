Lakshya Sen navigue en demi-finale ; PV Sindhu et Srikanth se qualifient également mais ont du mal

Le jeune Lakshya Sen a enregistré une autre victoire confortable mais le double médaillé olympique PV Sindhu et Kidambi Srikanth ont dû travailler dur pour accéder aux demi-finales de badminton des Jeux du Commonwealth à Birmingham samedi.

Le numéro 10 mondial Sen a battu le mauricien Julien Georges Paul 21-12 21-11 après que Sindhu et Srikanth aient lutté contre Goh Wei Jin de Malaisie et Toby Penty d’Angleterre en quarts de finale du simple féminin et masculin pour rester sur la bonne voie pour une médaille individuelle du CWG.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Une ancienne championne du monde, Sindhu, qui avait remporté une médaille de bronze et d’argent lors des deux dernières éditions, a enregistré une victoire par derrière 19-21 21-14 21-18 contre Goh, classée 60e, pour entrer dans sa troisième demi-finale consécutive à le GTC. Le médaillé d’argent des championnats du monde, Srikanth, a également été loin d’être convaincant lors de sa victoire 21-19 21-17 contre le gaucher Penty, classé 54e au monde.

Sen, 20 ans, affrontera ensuite Jia Heng Teh, tandis que Srikanth cherchera à se venger du Malaisien Ng Tze Yong, qui l’avait battu en finale par équipes mixtes. Sindhu, d’autre part, devra dépasser le numéro 18 mondial de Singapour, Jia Min Yeo, pour se rapprocher d’une première médaille d’or. L’Indienne l’avait battue à l’Open de France 2019.

En simple féminin, les débuts de la jeune Aakarshi Kashyap en CWG se sont soldés par une défaite 10-21 7-21 face à l’Écossaise Kristy Gilmour, médaillée d’argent et de bronze respectivement aux éditions 2014 et 2018. Sindhu avait l’air légèrement chancelante face à Goh, qu’elle avait battu en deux matchs serrés lors de la finale du championnat par équipes mixtes.

Les prouesses offensives de Goh ont de nouveau été mises en évidence alors qu’elle a fait travailler dur l’Indienne lors du match d’ouverture. La joueuse de 27 ans d’Hyderabad avait un coussin de deux points dans l’intervalle de mi-match, mais Goh a réussi à renverser la vapeur avec sa meilleure performance dans la seconde moitié du premier match pour prendre une avance de 1-0 dans le match.

Une Sindhu très expérimentée, cependant, a repris ses esprits dès que le duo s’est engagé dans de superbes échanges avec l’Indienne parvenant à prendre un avantage de trois points à la pause. Sindhu, classée numéro 7 mondiale, a prolongé son avance à 19-14 et a rapidement rugi dans la compétition.

Le décideur a vu des échanges passionnants avec le duo se déplaçant au coude à coude jusqu’à 6-6. Sindhu a réussi à prendre une avance de 8-6 mais Goh a rapidement décroché trois points pour renverser la vapeur. L’Indien a éliminé un court retour de Goh pour gagner une mince avance d’un point à l’intervalle.

Alors que Goh a joué des coups exceptionnels, y compris un smash corporel, Sindhu s’est concentrée sur le fait de faire bouger son adversaire sur le terrain et a utilisé son répertoire de coups pour y parvenir. Sindhu a essayé de se mettre dans de bonnes positions pour ouvrir plusieurs options pour son strokeplay. Bientôt, elle menait 15-11 avec Goh frustré, à plat sur le sol.

A LIRE AUSSI| Mises à jour en direct du CWG 2022 Inde, jour 9

L’Indienne a gardé une emprise ferme sur les rallyes alors que Goh avait l’air fatiguée de ses retours. En fin de compte, Sindhu a attrapé trois balles de match et s’est convertie lors de sa deuxième tentative, à la grande joie des fans indiens au NEC Hall ici. Poussé par la foule locale et entraîné par l’ancien médaillé du CWG Rajiv Ouseph, Penty a égalé Srikanth dans tous les départements et a détenu une avance de quatre points à l’intervalle lors du deuxième match après avoir raté de peu le premier match.

Srikanth était sujet aux erreurs, en particulier dans la première moitié du match, mais a ensuite profité de sa puissance explosive dans ses smashs pour porter le score à 17-13 dans la seconde. Il a parsemé son rival d’une série de tirs offensifs, dont un smash corporel. Quelques retours offensifs sur le coup droit de Srikanth ont aidé Penty à rester en vie avant que l’Indien ne gagne trois balles de match et ne déclenche un autre retour de suivi sur le corps de son rival pour sceller le concours.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici