Lakshya Sen, Kidambi Srikanth, HS Prannoy et Saina Nehwal dirigeront l’Inde à l’ouverture du Danemark

Les principaux navetteurs indiens Lakshya Sen, Kidambi Srikanth, HS Prannoy et Saina Nehwal seront le fer de lance du défi indien du pays lors du BWF Denmark Open 2022 qui se tiendra du 18 au 23 octobre à la Jyske Bank Arena à Odense, au Danemark.

En simple messieurs, le numéro 8 mondial Lakshya Sen est l’Indien le mieux classé et débutera sa campagne contre le numéro 6 mondial et médaillé olympique Anthony Sinisuka Ginting d’Indonésie au premier tour.

Le numéro 11 mondial Kidambi Srikanth affrontera le numéro 14 mondial Ng Ka Long Angus de Hong Kong au premier tour tandis que son compatriote HS Prannoy devra relever le défi de Zhao Jun Peng de Chine pour passer au deuxième tour. Prannoy et Lakshya Sen s’affronteront au deuxième tour s’ils remportent leurs rencontres respectives du premier tour.

En simple dames, Saina Nehwal est la seule représentante indienne. Son premier match est contre le n ° 30 mondial Zhang Yi Man de Chine. Les huitièmes de finale du tournoi BWF Super 750 seront diffusés en direct sur Sports18 1 SD & HD, selon un communiqué publié lundi.

Pendant ce temps, le duo médaillé d’or en double masculin des Jeux du Commonwealth composé de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty affrontera Kang Min Hyuk et Seo Seung Jae de Corée du Sud au premier tour.

En double féminin, Gayatri Gopichand et Treesa Jolly affronteront Amalie Magelund et Alexandra Boje du Danemark. Dans le premier tour du double mixte, la paire d’Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto affrontera Rinov Rivaldy et PH Mentari d’Indonésie.

