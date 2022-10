Lakshya Sen et Srikanth Kidambi s’affronteront au premier tour

Les meilleurs joueurs de badminton indiens, moins le double médaillé de bronze olympique PV Sindhu, s’affronteront pour les grands honneurs dans un peloton solide dans le championnat international de badminton de Roland-Garros à partir de mardi.

Sindhu, le demi-finaliste de 2021, devait participer à l’événement mais s’est retiré du tournoi qui se terminera le 30 octobre.

Le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth et médaillé de bronze des Championnats du monde Lakshya Sen espère améliorer sa performance à l’Open du Danemark, dans lequel il a atteint les quarts de finale, lors de ce BWF World Tour Super 750 qui se jouera au Stade Pierre de Coubertin ici.

Outre Sen, l’Indien le mieux classé au tirage au sort du simple masculin, les autres Indiens en lice dans la section du simple masculin de l’événement avec un prix total de 675 000 USD sont l’ancien vainqueur de l’Open de France Kidambi Srikanth, le vainqueur de la Coupe Thomas HS Prannoy et Samir Verma.

Cependant, les Indiens ont un tirage au sort difficile en simple masculin avec Lakshya Sen et Kidambi Srikanth se rencontrant au premier tour lui-même. Prannoy commence contre Daren Liew des États-Unis et devrait rencontrer la cinquième tête de série japonaise Kento Momota, qui commence contre le Chinois Lu Guang Zu, au deuxième tour. Sameer Verma affrontera l’Indonésien Anthony Sinisuka Ginting, sixième tête de série, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

Chez les femmes, l’ancienne n°1 mondiale Saina Nehwal débutera sa campagne contre l’Allemande Yvonne Li, qui, à 23 ans, est mieux classée que l’Indienne (32).

En double messieurs, La meilleure paire indienne de double composée de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty est classée 7e et rencontrera la paire de frères et sœurs français nés en Bulgarie, Christo Popov et Toma Junior Popov.

MR Arjun et Dhruv Kapila, la deuxième paire indienne chez les hommes doubles, ouvriront leur campagne contre les Indonésiennes Fajar Alfian et Muhammad Rian Ardianto, cinquièmes têtes de série.

En double féminin, les médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth Treesa Jolly et Gayatri Gopichand se heurteront aux sixièmes têtes de série Jongkolphan Kititharakul et Rawinda Prajongjai La Thaïlande dans une rencontre au premier tour.

En double mixte, la paire indienne d’Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto débutera contre la paire japonaise de Kyohei Yamashita et Naru Shinoya au premier tour.

