Lakshya Sen et HS Prannoy dirigeront le défi indien en l’absence de Satwik-Chirag et de PV Sindhu

Les meilleurs navetteurs indiens, dont Lakshya Sen, chercheront à se remettre rapidement de la déception de l’Open d’Inde lorsqu’ils commenceront leur campagne au tournoi Indonesia Masters Super 500, à partir d’ici mardi.

L’Inde a fait un triste chiffre à domicile alors que le défi du pays s’est terminé au deuxième tour après les sorties précoces de PV Sindhu, Sen, et le retrait de Satwiksairaj Rankireddy en raison d’une blessure à la hanche la semaine dernière.

Alors que Sindhu et Satwik-Chirag ne jouent pas cette semaine, Sen cherchera à retrouver son mojo après sa sortie au deuxième tour contre le Danois Rasmus Gemke.

Une bataille difficile sera sur les cartes pour le joueur de 21 ans d’Almora alors qu’il affrontera le rapide et furieux Kodai Naroka, qui a été dans une forme sensationnelle, après avoir atteint la finale de l’Open de Malaisie.

Le Japonais, qui appartient au même lot de 2018 que Sen, a un dossier de 3-1 en carrière contre l’Indien, après l’avoir battu à l’Open du Danemark en octobre dernier.

La huitième tête de série, HS Prannoy, cherchera également un bon spectacle après une sortie au premier tour contre Sen à l’Open d’Inde. Il avait atteint les quarts de finale en Malaisie et affrontera le Japonais Kanta Tsuneyama, un client délicat, dans son match d’ouverture.

Le médaillé d’argent des Championnats du monde 2021, Kidambi Srikanth, avait l’air bien contre Viktor Axelsen avant d’imploser lors du deuxième match pour tomber dans un autre premier tour cette année.

L’ancien numéro 1 mondial cherchera à se racheter lorsqu’il ouvrira contre l’Indonésien Shesar Hiren Rhustavito.

En simple dames, Saina Nehwal espère une belle sortie lorsqu’elle croisera le fer avec Pai Yu Po de Chinese Taipei au premier tour. Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Londres s’était qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Inde.

Malvika Bansod ouvrira contre l’ancien champion du monde Ratchanok Inthanon.

En double masculin, Krishna Prasad Garaga et Vishnuvardhan Goud Panjala relèveront le défi indien lorsqu’ils affronteront les Malaisiens Tan Kian Meng et Tan Wee Kiong lors de leur match d’ouverture.

MR Arjun et Dhruv Kapil manqueront l’événement en raison d’une blessure au premier.

N Sikki Reddy et Shruti Mishra, Haritha Manazhiyil H et Ashna Roy, Ashwini Bhat K et Shikha Gautam sont en lice en double féminin.

La paire de double mixte Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto rencontrera les troisièmes têtes de série Thom Gicquel et Delphine Delrue de France.

