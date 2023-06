Lakshya Sen atteint les demi-finales avec une victoire sur Leong Jun Hao

L’Indien Lakshya Sen a poursuivi sa série de bonnes performances en battant Leong Jun Hao de Malaisie en matchs consécutifs pour se qualifier pour les demi-finales tandis que son compatriote Kiran George a été évincé des championnats de badminton Thailand Open 2023 en cours vendredi.

Lakshya, qui a remporté une médaille de bronze au Championnat du monde 2021, a battu son adversaire malaisien 21-19, 21-11 en quarts de finale disputés sur le court n°2 du stade couvert Huamark de la capitale thaïlandaise.

Lakshya est entré en demi-finale où il affrontera le vainqueur entre Lu Guang Zu de Chine et Kunlavut Vitidsarn de Thaïlande en demi-finale samedi.

D’autre part, la course magique de Kiran George s’est terminée par une défaite contre Toma Junior Popov de France en quarts de finale ici vendredi,

Kiran George, 23 ans, qui avait causé quelques bouleversements pour atteindre les huitièmes de finale de l’Open de Thaïlande, s’est incliné 16-21, 17-21 lors d’une rencontre de 41 minutes contre le joueur français classé 28e. au

Jouant contre Leong Jun Hao, Lakshya a concédé la tête alors que les joueurs étaient au coude à coude jusqu’à 10-10 avant que le Malaisien ne prenne une avance de 16-10. Lakshya, 21 ans, un joueur du top 10 qui a maintenant glissé au 23e rang du classement BWF, a riposté à des scores égaux à 17-17 avant que l’Indien ne remporte finalement le premier match, 21-19.

Les choses étaient un peu différentes dans le deuxième match alors que Lakshya a pris les devants et bien que son adversaire malaisien soit resté sur ses talons, Lakshya a remporté huit points d’affilée de 13-11 pour gagner le match 21-11 et sceller une place dans le dernier quatre.

Kiran George avait battu la troisième tête de série chinoise Shi Yu Qi au premier tour, puis avait pris le dessus sur un autre navetteur chinois, Weng Hong Yang, en quarts préliminaires.

Plus tôt, jouant pour la première fois en quart de finale d’un événement BWF World Tour Super 500, Kiran George, le vainqueur de l’Odisha Open 2022, a concédé une avance rapide alors que le joueur français prenait une avance de 5-0.

Bien que Kiran ait réduit la marge à 7-6, Popov a remporté les trois points suivants pour porter le score à 10-7. L’Indien a égalé le score à 10-10 et après un échange régulier de points, Popov a pris la tête à 17-14 et bien que George se soit bien battu pour les points suivants, le navetteur français a remporté le premier match 21-16.

Le deuxième match a été plus serré alors que les deux joueurs se sont battus bec et ongles pour chaque point alors que le meneur a échangé des mains à quelques reprises. Popov a pris une avance étroite à 5-3 avant que George ne riposte pour prendre le dessus à 11-8. Le combat au coude à coude s’est poursuivi jusqu’à 17-tout avant que Popov ne remporte quatre points de suite pour remporter le match et le match à 21-17 pour décrocher une place en demi-finale.

Il affrontera ensuite la huitième tête de série Lee Cheuk Yiu de Hong Kong, qui a battu le Malaisien Ng Tze Yong 21-19, 23-21 dans un autre quart de finale.

