Lakshya Sen atteint le sixième rang de sa carrière au classement BWF

La championne des Jeux du Commonwealth, Lakshya Sen, a sauté de deux places mardi pour réaliser un record en carrière sixième dans le dernier classement mondial de la BWF.

Le joueur de 21 ans d’Almora, qui a été dans une forme sensationnelle cette saison, a 76 424 points en 25 tournois.

Les nouveaux champions de Roland-Garros Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont également grimpé d’une place pour revenir à leur meilleur classement en carrière de sept en double masculin.

Le duo indien a remporté deux titres de la tournée mondiale BWF – India Open super 500 et French Open super 750, a remporté l’or aux Jeux de Birmingham en plus d’obtenir une toute première médaille de bronze aux Championnats du monde. Ils ont également joué un rôle central dans la victoire de l’Inde à la Coupe Thomas.

La paire de double féminin de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand et la paire de double mixte d’Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto ont également progressé pour atteindre leurs meilleurs classements en carrière de 23 et 28 respectivement.

Alors que Treesa et Gayatri ont bondi de cinq places, Tanisha et Ishaan ont amélioré deux places dans le dernier classement.

Le double médaillé olympique PV Sindhu, qui n’a disputé aucun tournoi depuis les Jeux de Birmingham en raison d’une blessure à la cheville, a également gagné une place pour devenir le numéro cinq mondial.

Kidambi Srikanth et HS Prannoy sont restés statiques aux numéros 11 et 12 mondiaux respectivement.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici