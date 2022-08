Lakshya Sen, Ashwini Ponnappa-N Sikki Reddy, Tanisha Crasto et Ishaan Bhatnagar gagnent mais B Sai Praneeth perd

Lakshya Sen a battu Vittinghus Hans-Kristian Solberg du Danemark 21-12, 21-11. B Sai Praneeth n’a pas réussi à franchir l’obstacle d’ouverture après avoir perdu en trois matchs, mais l’Inde a enregistré deux victoires en double féminin et mixte lors de la première journée des Championnats du monde de la BWF lundi.

Praneeth, médaillé de bronze en 2019, a fait un effort courageux avant de s’incliner 15-21 21-15 15-21 contre le numéro 4 mondial Chou Tien Chen du Taipei chinois en un peu plus d’une heure.

Ce fut encore une autre sortie inoubliable à Tokyo pour Praneeth, après ses difficultés aux Jeux olympiques de l’année dernière où il a participé sans entraîneur ni physio pour finalement se retirer tôt.

Cependant, les anciennes médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy se sont qualifiées pour le deuxième tour du double féminin avec une victoire 21-7 21-9 contre les Maldives Aminath Nabeeha Abdul Razzaq et Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq.

Ashwini et Sikki devront faire face à la tâche difficile d’apprivoiser les têtes de série Chen Qing Chen et Jia Yi Fan de Chine au deuxième tour.

En double mixte, Tanisha Crasto et Ishaan Bhatnagar ont battu le duo allemand de Patrick Scheiel et Franziska Volkmann 21-13 21-13 en 29 minutes pour également démarrer positivement leur campagne.

La paire indienne rencontrera ensuite les 14e têtes de série Supak Jomkoh et Supissara Paewsampran de Thaïlande.

Les médaillés d’argent et de bronze de la dernière édition, Kidambi Srikanth et Lakshya Sen, et l’ancien numéro un mondial. 8 HS Prannoy sera parmi les navetteurs indiens en compétition plus tard dans la journée.

