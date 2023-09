Lakshmi Manchu se met en colère, frappe un homme alors qu’il interrompt son interview, les fans la défendent

Dans le clip viral, on peut voir Lakshmi Manchu frapper un homme après qu’il ait bloqué la caméra pendant son interview.

L’actrice populaire Telugu Lakshmi Manchu s’est mise en colère lorsqu’un fan a tenté de bloquer la caméra lors de son interview aux SIIMA Awards, qui se sont tenus à Dubaï. La vidéo est désormais virale sur les réseaux sociaux et les fans y ont réagi.

On peut la voir se mettre en colère lorsqu'un autre homme tente de l'interrompre. Elle s'est énervée et a dit : « Va derrière la caméra mec. »

Pour l’inconnu, l’actrice, productrice et présentatrice de télévision indienne Manchu Lakshmi Prasanna est née le 8 octobre 1977 et a travaillé à la télévision américaine. Elle est la fille de l’acteur Mohan Babu, elle a fait ses débuts d’actrice dans la série télévisée américaine Las Vegas.

Manchu a joué le rôle mineur de Sarasvati Kumar, elle a ensuite été vue dans un épisode de chacune des séries suivantes : Desperate Housewives, Late Nights with my Lover et Mystery ER. Elle a été réalisatrice, productrice et actrice dans le court métrage Perfect Lives de 2006.

Sur le plan personnel, elle est mariée à Andy Srinivasan, un professionnel de l’informatique de Chennai en 2006. Ils ont ensemble une fille.

Il y a quelques jours, lors d’un incident choquant, des personnes se faisant passer pour des fans ont attaqué l’acteur de Bhagya Lakshmi, Akash Choudhary, alors qu’il prenait des selfies avec lui. La vidéo est désormais virale sur les réseaux sociaux et les internautes réagissent à la vidéo.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani avec la légende : « CHOQUANT ! L’acteur de Bhagya Lakshmi, Akash Choudhary, est attaqué par des fans alors qu’ils lui lancent une bouteille. Lors d’un incident effrayant alors qu’il se rendait à un événement, Akash Choudhary, le brillant acteur de Bhagya Lakshmi, a été PRIS EN EMBUSCADE par un groupe de fans trop zélés ! Refusant de compromettre son espace personnel, il a tenu bon. Mais ces fans, animés par un besoin insatiable de selfie, sont devenus VIOLENTS en lui lançant une BOUTEILLE en plastique !