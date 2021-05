Lakshmi Manchu aide les enfants qui ont perdu leurs parents à cause du COVID | Actualités régionales

Hyderabad: L’actrice Lakshmi Manchu fait sa part pour aider les enfants qui ont perdu leurs parents à cause du COVID.

Son ONG Teach for Change apportera son soutien à 1000 enfants qui ont perdu leurs parents à cause du virus. Leur équipe est déjà sur le terrain, identifiant ces enfants. Ils les aideront avec l’éducation, les nécessités de base et aideront également à construire une base pour eux-mêmes.

«Sur le plan personnel, j’ai aidé autant de personnes que possible, en essayant de trouver des médicaments ou des lits d’hôpital et vice versa. L’effet du COVID est plus dévastateur après avoir COVID même pour les familles et les enfants qui ont perdu leurs parents pendant ce temps », dit-elle.

Elle ajoute: « Chez Teach for Change, nous nous engageons à prendre soin de 1 000 enfants issus de ménages à faible revenu – de leur éducation, de leurs frais de scolarité, de leurs vêtements et de tout ce dont ils ont besoin d’aide. »

Récemment, l’actrice s’est également mobilisée pour aider la communauté d’Hyderabad en faisant don de 1 000 plats cuisinés dans les hôpitaux.

«L’initiative a commencé avec le verrouillage où la plupart des gens autour des hôpitaux venaient de petites villes et n’avaient pas accès à la nourriture. Nous avons donc choisi quelques hôpitaux où nous distribuerions 1000 repas pendant tout le verrouillage. Notre équipe à Teach pour Changement, nos bénévoles, les membres de notre équipe ont fait cela chaque jour et sont très reconnaissants de pouvoir nourrir les gens et leur enlever la faim », dit-elle.