Lakshman Sunil Lahiri de Ramayan dit que Kangana Ranaut rendra justice au rôle de Sita

Le film Sita-The Incarnation de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a commencé à faire la une des journaux car il a suscité l’espoir parmi les fans qui pensent que l’actrice rendra justice au personnage. L’acteur vétéran Sunil Lahir, connu pour son rôle emblématique de Lakshman dans Ramayan de Ramanand Sagar, a également fait l’éloge de l’actrice.

En s’adressant à Live Hindustan, il a déclaré: « J’ai pleinement confiance dans le film de Kangana qu’elle ne fera rien pour ternir le personnage. Quoi qu’elle fasse, cela ne fera qu’améliorer la représentation. Bien que je ne puisse pas commenter les autres, sur la base de mon expérience, je leur conseillerais de ne pas toucher à notre culture. »





Dans une conversation avec ANI, Kangana Ranaut a révélé qu’elle ne voulait pas se marier et a déclaré : « Il y a un temps pour tout et si ce moment doit arriver dans ma vie, il viendra. Je veux me marier et avoir ma propre famille… mais, au bon moment, ça arrivera. »

Plus tôt, dans une interview avec Times Now en 2021, Kangana Ranaut a exprimé son souhait de se marier et a déclaré: «Je veux vraiment être mariée et avoir des bébés. Je me vois comme une mère cinq ans plus tard et comme une épouse… Il n’y a pas un tel endroit dans l’amour mais oui, en quelque sorte. Allons-nous en. Tu sauras. Très bientôt. »

Kangana Ranaut est actuellement occupée à promouvoir sa première production Tiku Weds Sheru avec Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur dans les rôles principaux. Le film devrait sortir sur la plateforme OTT Prime Video le 23 juin.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut sera ensuite vue dans le film Emergency où elle sera vue en train d’essayer le rôle de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi. Le film met également en vedette Anupam Kher, Milind Soman et Satish Kaushik dans des rôles clés. Ce film est également le dernier film du regretté acteur Satish Kaushik, décédé des suites d’une crise cardiaque.