Lakshaya Sen et PV Sindhu Eye titre à l’US Open

Le nouveau champion de l’Open du Canada, Lakshya Sen, espère poursuivre sur sa lancée gagnante tout en commençant sa campagne au tournoi de badminton US Open Super 300 à partir de mardi.

Sen a renversé une crise de forme liée à la santé avec une victoire palpitante sur le champion d’Angleterre Li Shi Feng lors de la finale de l’Open du Canada dimanche soir.

C’était son premier titre BWF en 17 mois et Sen va maintenant entraîner ses yeux sur l’US Open, où la troisième tête de série indienne ouvre contre le Finlandais Kalle Koljonen.

L’olympien de Tokyo B Sai Praneeth, qui connaît une mauvaise forme, devra faire face à la lourde tâche d’apprivoiser la deuxième tête de série et le numéro 10 mondial Feng, qui a atteint la finale à Calgary.

En simple dames, la double médaillée olympique PV Sindhu, troisième tête de série, poursuivra sa quête d’un premier titre de la saison en ouvrant sa campagne face à une qualifiée.

L’Indienne avait atteint la finale du Masters d’Espagne de Madrid cette année et entre dans le tournoi après une bonne sortie au Canada, où elle a atteint les demi-finales.

Alors que l’ancien champion du monde thaïlandais Ratchanok Intanon, la tête de série numéro un, est dans la même moitié de terrain que Sindhu, le peloton compte également de bons joueurs tels que la deuxième tête de série Busanan Ongbamrungphan, la quatrième tête de série Beiwen Zhang et la huitième tête de série Line Christophersen.

Ruthvika Shivani Gadde débutera sa campagne contre Lin Hsiang Ti du ​​Chinese Taipei.

En double messieurs, le duo Krishna Prasad Garaga et Vishnuvardhan Goud Panjala, qui avaient terminé deuxièmes du Masters d’Orléans 2021 et du Syed Modi International 2022, affrontera Lin Yu Chieh et Su Li Wei de Taipei.

Les sœurs Panda – Rutaparna et Swetaparna – et Apeksha Nayak et Ramya Chickmenhalli Venkatesh sont également en mêlée dans la compétition de double féminin.

