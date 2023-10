Lakme Fashion Week 2023 : Malaika Arora montre son décolleté avec aplomb dans une touche risquée au power dressing

Vidéo de Malaika Arora : L’actrice de Bollywood Malaika Arora fait souvent l’actualité pour sa mode et sa beauté. L’actrice est souvent repérée et figure sur la liste des actrices les plus en forme de Bollywood. Récemment, l’actrice a été vue marchant lors de la Fashion Week de Lakme 2023. Les gens aiment cette rampe de marche de l’actrice. L’actrice avait l’air très confiante dans une robe tailleur-pantalon. Le look de l’actrice avait l’air très spécial. L’actrice a été vue dégageant des vibrations de boss babe dans un tailleur-pantalon corset gris. Pour plus d’informations, veuillez regarder la vidéo