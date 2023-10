Lakme Fashion Week 2023 : la petite amie de Hrithik Roshan, Saba Azad, brutalement trollée pour une marche « bizarre » sur la rampe [Watch Video]

Hrithik Roshan et sa petite amie Saba Azad font partie des couples qui font toujours l’actualité. La chanteuse et actrice sort avec lui depuis plus d’un an. Même si Saba Azad ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle, elle n’hésite pas à afficher son amour sur les réseaux sociaux. Saba Azad est vue dans l’émission Who’s Your Gynaec, où son travail est très apprécié. Elle a parcouru la rampe lors de la Lakme Fashion Week 2023 qui se déroule en cours dans la ville. Vêtue d’un pantalon en soie, d’un bustier et d’une veste à manches bouffantes. Fidèle à son personnage d’interprète live, Saba Azad a fait de la rampe la scène d’un concert musical. Elle bougeait comme une rockstar. Jetez un oeil à la vidéo…

Les internautes ont trouvé la vidéo hilarante. La chanteuse et actrice est brutalement trollée pour la même chose. Nous avons vu comment Aishwarya Rai Bachchan, Palak Tiwari et d’autres célébrités ont été moquées pour leur marche sur rampe. Les gens ont trouvé ça drôle. Jetez un œil à certains commentaires…

Saba Azad a déclaré qu’elle avait compris la curiosité suscitée par sa vie personnelle ces derniers temps. Elle a déclaré que les gens étaient désireux d’en savoir plus sur Hrithik Roshan et que, inévitablement, l’attention se portait également sur elle. Saba Azad fait partie de la série Web très acclamée Rocket Boys.