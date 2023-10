Lakme Fashion Week 2023 : Karisma Kapoor, Saba Azad et d’autres divas de Bollywood font tourner les têtes avec leurs looks élégants

La Lakme Fashion Week a commencé et les meilleurs créateurs de tout le pays présentent leurs nouvelles collections. La soirée d’ouverture de la FDCI X Lakme Fashion Week 2023 a présenté un défilé de la marque de vêtements Raw Mango. Ce qui différenciait le spectacle, c’était qu’il n’y avait aucun obstacle. Les célébrités Kalki Koechlin, Karisma Kapoor et Saba Azad ont parcouru la rampe avec d’autres mannequins. Préparez-vous à être ébloui alors que les divas de Bollywood, dont Karisma Kapoor, Saba et bien d’autres, ont mis le feu à la Lakme Fashion Week 2023. Leurs looks élégants vous laisseront bouche bée et inspireront votre jeu de mode. Ne manquez pas les moments de mode à couper le souffle