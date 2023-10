Lakme Fashion Week 2023 : Hina Khan vole la vedette dans une superbe jupe fendue et un blazer court [Watch Video]

Hina Khan a fait tourner les têtes alors qu’elle parcourait la rampe de la Lakme Fashion Week 2023. Vêtue d’une jupe fendue glamour et d’un blazer court chic, elle respirait la confiance et le style. La combinaison de la jupe élégante et du blazer tendance a créé un look saisissant qui mettait en valeur les choix avant-gardistes de Hina. Avec son équilibre impeccable et sa démarche gracieuse, Hina a captivé l’attention du public. La fente de sa jupe ajoutait une touche d’allure, tandis que le blazer court ajoutait une touche contemporaine à l’ensemble. Son choix de tenue mettait parfaitement en valeur sa sensibilité à la mode et faisait d’elle la vedette de l’événement. L’apparition de Hina Khan à la LFW 2023 témoigne de l’évolution de son style et de sa capacité à réaliser sans effort des looks audacieux et à la mode. Sa présence sur le podium a laissé une impression durable et a consolidé son statut d’icône de style. Alors que les caméras clignotaient et que le public applaudissait, Hina Khan a prouvé une fois de plus qu’elle était non seulement une actrice talentueuse mais aussi une diva de la mode. Son look époustouflant lors de la LFW 2023 inspirera sans aucun doute les passionnés de mode et laissera un impact durable sur le monde de la mode.