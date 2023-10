Lakme Fashion Week 2023 : Alaya Furniturewalla respire l’élégance et le charme dans un ensemble bralette à pampilles et pantalon perlé

Alaya F a volé la vedette à la Lakme Fashion Week 2023 avec son ensemble à couper le souffle. Elle respirait l’élégance et le charme alors qu’elle parcourait le podium dans une superbe bralette à pampilles et un pantalon perlé. La bralette comportait des pompons complexes qui ajoutaient une touche ludique, tandis que le pantalon en perles ajoutait une touche glamour et sophistiquée. Le décolleté plongeant et le style dos nu ont ajouté un punch supplémentaire au look exceptionnel de la diva lors de l’événement. Le style impeccable et la démarche confiante d’Alaya F ont laissé le public impressionné. Ce fut un moment vraiment inoubliable à la Fashion Week de Lakme.