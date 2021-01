Une talentueuse motocycliste qui a joué dans un film sur les gangs de cyclistes de Baltimore a été accusée du meurtre de sa petite amie le jour de l’An.

Lakeyria Doughty, connue sous le nom de « Wheelie Queen », a été accusée de meurtre au premier et au deuxième degré pour avoir poignardé sa partenaire, Tiffany Wilson, 33 ans, à West Baltimore, Maryland, aux États-Unis, a déclaré la police.

La star de Charm City Kings, âgée de 26 ans, libérée aux États-Unis en octobre, se disputait avec Mme Wilson lorsqu’elle a été poignardée, a déclaré le porte-parole de la police de Baltimore, le détective Donny Moses.

« C’était une situation domestique où les têtes froides ne prévalaient pas », a-t-il ajouté.

Doughty aurait appelé le 911 après le coup de couteau, mais Mme Wilson est décédée sur les lieux juste avant 4 heures du matin le 1er janvier, selon le Baltimore Sun.

Les agents ont immédiatement mis Doughty en garde à vue puis l’ont inculpée après son interrogatoire, a déclaré le service de police.

Il s’agissait du premier homicide de 2021 à Baltimore, une ville connue pour son taux de criminalité élevé.

Doughty a également été accusé de voies de fait au premier et au deuxième degré et d’agression avec une arme mortelle.

Le motard s’est appelé « Wheelie Queen » pour ses cascades et ses compétences sur un vélo tout-terrain qui lui ont valu un rôle dans Charm City Kings.

Elle est devenue une pionnière pour percer sur la scène du dirt bike dominée par les hommes.

Le film, produit par Will Smith et sa femme, Jada Pinkett Smith, est inspiré des gangs de motos hors route de Baltimore qui déchirent ses rues en faisant des cascades, en faisant tourner les moteurs et parfois en se heurtant à la police.

Doughty a posté une photo d’elle-même sur Instagram, où elle compte 55 400 abonnés, jurant devant la caméra le jour de l’an, avec la légende: « Comment vous dites que vous êtes célèbre mais vous ne montrez pas d’amour … »