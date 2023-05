Lakewood Fire s’est éteint, mais pas avant d’avoir causé d’importants dommages à la maison – Shaw Local

Un incendie a causé d’importants dégâts à une maison de Lakewood samedi matin qui semble s’être éteinte au moment où les pompiers sont arrivés, ont déclaré des responsables du district d’incendie.

Quelqu’un a signalé l’incendie au 9317 Firth Court au service de secours d’incendie de Crystal Lake à 5 h 54, selon un communiqué préparé.

Lorsque les premières unités sont arrivées à la maison unifamiliale d’un étage six minutes plus tard, les pompiers ont signalé que l’incendie semblait s’être éteint et qu’aucun résident n’était présent.

Les équipes de pompiers ont éteint une partie du contenu fumant avec peu d’eau utilisée, selon le rapport. Il y a eu d’importants dégâts de chaleur et de fumée dans toute la maison, qui a été déclarée inhabitable. Les dommages à la structure et au contenu sont estimés à 250 000 dollars, ont indiqué des responsables.

L’incendie fait l’objet d’une enquête par des enquêteurs du Crystal Lake Fire Rescue, du Bureau du commissaire des incendies de l’État et de la police de Lakewood.