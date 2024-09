Lakeway se concentre sur le budget et le taux d’imposition

Le conseil municipal de Lakeway a organisé mardi la première de deux audiences publiques sur le taux d’imposition et le budget pour l’exercice 2025.

Le directeur municipal Joseph Molis a présenté au conseil plusieurs taux d’imposition et l’impact sur les contribuables si chacun d’eux devait être adopté. Molis a également fait une présentation au conseil sur le budget et le conseil a voté pour améliorer l’intersection de Wild Cherry Drive et Flint Rock Road.

Le 19 août, le conseil a voté pour fixer un taux d’imposition maximum de 0,1625 par tranche de 100 $ d’évaluation immobilière. Ce taux coûterait aux ménages environ 5,50 $ de plus par mois, mais générerait environ 660 700 $ de revenus annuels supplémentaires pour la ville, selon la présentation de Molis.

Un taux d’imposition de 0,1408 ne générerait aucun revenu supplémentaire pour la ville et augmenterait les impôts du ménage moyen d’environ 42 $ par an. Pour inclure les paiements pour l’obligation des parcs approuvée par les électeurs l’année dernière, la ville devrait fixer un taux d’au moins 0,1545, ce qui augmenterait les impôts d’environ 156 $ par an pour le ménage moyen.

Cependant, un taux de 0,1545 est probablement trop bas pour tenir compte du budget proposé, « qui est environ 3,5 % plus élevé en dépenses par rapport au budget actuel, principalement en raison de l’inflation et de l’augmentation des coûts des produits et services », a déclaré le porte-parole de la ville, Jarrod Wise, dans un courriel.

Le conseil a discuté de la fixation de taux d’imposition de 0,1587 et 0,1600, mais n’a pas voté sur un taux.

Ces taux sont inférieurs au maximum de 0,1625, car le conseil essaie de maintenir les augmentations d’impôts aussi basses que possible tout en maintenant des services de qualité aux résidents, a déclaré Wise.

Les membres du conseil ont discuté de la possibilité de réduire certaines installations ou certains programmes de la ville, mais le maire Tom Kilgore a déclaré au conseil que ce n’était pas ce que voulaient les résidents de Lakeway.

« Les citoyens ont voté pour les obligations parce qu’ils veulent des services de classe mondiale, des installations de classe mondiale, des routes pavées en bon état, de beaux parcs pour les 20 prochaines années, et ils ont voté pour cela », a déclaré Kilgore. « Ils ont voté pour augmenter leurs impôts. Je ne vais pas rester assis ici et dire : « Ils étaient stupides, ils ne comprenaient pas ce qu’ils faisaient et nous ne devrions pas honorer leurs souhaits. »

Il n’y a eu aucun commentaire public sur les taux d’imposition proposés.

La prochaine audience publique est prévue pour le 16 septembre, date à laquelle le conseil prévoit également de finaliser le taux d’imposition et le budget.

Le budget proposé pour l’exercice 2025 est de 20 600 886 $. La feuille de calcul budgétaire avec les recettes, les dépenses et les points de décision budgétaire de la ville est disponible à l’adresse suivante : bit.ly/3XwOLDlWise a déclaré que le budget finalisé entrera en vigueur le 1er octobre.

Le conseil a adopté à l’unanimité une motion demandant à la ville d’améliorer l’intersection de Wild Cherry et Flint Rock Road. le projet coûtera 625 696,75 $ et sera couvert par l’obligation de transport approuvée par les électeurs de 2022, a déclaré Wise. Un nouveau feu de circulation sera placé à l’intersection.

Le conseil s’est réuni en séance exécutive pour discuter de l’intervention de la ville dans le procès intenté par Bee Cave contre un parc d’affaires de West Austin. Bee Cave a intenté une action en justice le mois dernier dans le but d’arrêter la construction d’un projet d’installation de logistique et de distribution à l’intersection de Texas 71 et Serene Hills Drive. Le conseil n’a pris aucune mesure en séance exécutive ou publique.

Au début de la réunion, Kilgore a présenté Emmi Zwern comme la gagnant Emmi a remporté le concours de coloriage pour enfants « Cool Arts Show » 2024. Le comité des arts de la ville lui a remis un certificat et lui a offert un panier de fournitures artistiques. Ses œuvres seront exposées dans le hall de la mairie jusqu’à l’annonce du gagnant de l’année prochaine.

Cet article a été publié à l’origine sur Austin American-Statesman : Lakeway se concentre sur le budget et le taux d’imposition