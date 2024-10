Lakers Insider, D’Angelo Russell pourrait-il être sur le bloc commercial cette saison ?

D’Angelo Russell : Alors que les Lakers de Los Angeles ont célébré une solide première saison avec une victoire contre les Timberwolves du Minnesota, les spéculations continuent de monter autour de l’avenir de D’Angelo Russell avec l’équipe. L’initié de la NBA, Jovan Buha, a récemment commenté le scénario commercial potentiel de Russell dans le podcast « Buha’s Block », laissant entendre que les Lakers pourraient être ouverts à l’exploration d’options pour le meneur à l’approche de la date limite des échanges de mi-saison.

Bien que la performance de Russell lors du premier match – marquant neuf points sur un tir à 4 contre 12 – n’ait pas entièrement influencé les décisions, son rôle reste sous le microscope. Buha a noté : « Je pense qu’au minimum, s’ils ont l’air vraiment bien et que cela continue, alors je pense que vous devez au moins penser à attacher un choix de première ronde à un gars comme Gabe. [Vincent] ou Vanderbilt.

Cela laisse l’avenir de Russell incertain. Ayant établi un record des Lakers pour le plus grand nombre de paniers à trois points au cours d’une saison l’année dernière, l’impact de Russell sur le terrain a été significatif, bien que ses performances en séries éliminatoires et sa défense aient été scrutées. Son contrat expirant pourrait faire de lui un atout commercial attrayant pour les équipes cherchant à gérer leur salaire, d’autant plus que les Lakers ont probablement besoin d’un autre manieur de balle fiable pour alléger la charge de LeBron James.

Les Lakers sont confrontés à un choix crucial : garder l’équipe telle quelle ou se tourner vers un échange de niveau championnat. L’une ou l’autre voie pourrait entraîner de grands changements pour la position de Russell sur la liste, soulignant les enjeux élevés pour lui et la franchise à mesure que la saison avance.