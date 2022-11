Lakemoor aura bientôt une autre option pour les soins dentaires – Shaw Local

LAKEMOOR – Le Dr Neeti Dania et le Dr Somara Bukhari offriront bientôt des services dentaires à la communauté de Lakemoor dans leur tout nouveau bureau, Dental Care at Lakemoor Commons.

Le nouveau cabinet dentaire familial ultramoderne devrait ouvrir ses portes le 9 décembre.

Les soins dentaires à Lakemoor Commons seront entièrement équipés des derniers produits et équipements disponibles dans l’industrie dentaire, offrant à Dania, Bukhari et à leur équipe dentaire la possibilité de fournir des procédures et des services à jour à leurs patients. Des nettoyages et obturations de routine aux services de restauration et cosmétiques plus approfondis, les patients peuvent s’attendre à des soins personnalisés.

“Nous sommes ravis de rejoindre la communauté de Lakemoor pour offrir des services dentaires de haute qualité aux familles et aux individus de tous âges”, a déclaré Dania dans un communiqué de presse. “Notre mission est d’offrir des expériences exceptionnelles à chaque patient qui franchit nos portes.”

“La santé dentaire est essentielle à la santé globale, nous voulons donc aider nos patients à prendre les meilleures décisions pour leurs soins”, a déclaré Bukhari. “Nous prévoyons d’éduquer les patients sur l’importance des soins dentaires et de les encourager à adopter une routine de soins préventifs continus.”

Les soins dentaires à Lakemoor Commons sont situés au 31700 NUS Highway 12 à Lakemoor. Le cabinet accepte de nouveaux patients. Les rendez-vous peuvent être pris en appelant le 779-800-2385 ou en visitant http://DentalCareAtLakemoorCommons.com.