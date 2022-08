Lakeman d’Okanagan fait don du produit des performances finales et de l’album à la santé mentale

Après avoir joué ensemble pendant sept ans, les Lakemen d’Okanagan sortent leur troisième et dernier album avec une paire de concerts de collecte de fonds.

L’album, Elegy, sortira ce week-end lors de leurs concerts à Kelowna et Penticton. Les ventes de l’album et les profits des deux représentations seront remis à l’Association canadienne pour la santé mentale en l’honneur de leur ami et fan Phil Schumacher, qui s’est suicidé en 2019.

La musique de l’album est publiée à la mémoire du membre du groupe Warryn Berry, décédé plus tôt en 2021.

“C’était vraiment important pour Warryn que nous fassions un don à l’ACSM”, a déclaré Rob McLaren. “La musique est en l’honneur de Warryn, et l’argent est en l’honneur de notre ami Phil.”

Le groupe s’est formé et a commencé à se produire en 2015, après avoir écrit de la musique ensemble en 2014.

Le groupe n’est pas un groupe traditionnel; chacun des quatre membres – McLaren, Berry, Josh Pym et Josh Bissonette, tous de Kelowna et Penticton – étaient des multi-instrumentistes, et il n’y avait pas de rôle d’instrument fixe pour une chanson ou une session.

“Pour une chanson, je pourrais jouer des synthétiseurs et du violon, puis une autre, je pourrais jouer de la batterie”, a déclaré McLaren.

Les Lakemen, en tant que groupe instrumental, touchent à un certain nombre de genres avec leur musique et ont été décrits comme “lourds et doux”. Leur musique comprend une gamme d’instruments et d’éléments allant de l’électronique au rock progressif et au-delà.

Le projet actuel de McLaren, un duo connu sous le nom de The Cavernous, explore l’espace électronique lancé par des groupes comme Mogwai, mais même s’il y travaille depuis un certain temps, il pense que ce que le Lakeman avait sera irremplaçable.

“Pour moi, personnellement, c’est un peu difficile de vivre dans l’ombre d’un tel processus créatif”, a déclaré McLaren. « Il est difficile de passer à autre chose de quelque chose qui était si libre sur le plan créatif. C’était toujours comme si c’était nous en train de créer ensemble, sans jamais savoir sur quoi vous travailleriez lorsque vous entreriez dans la pièce.

“Cette liberté créative est quelque chose que je ne sais pas si je retrouverai un jour, et je ne sais pas si je pourrai un jour imiter la chimie avec nous quatre membres du groupe, parce que nous nous respections tous vraiment. avant même de commencer le groupe.

Le Lakeman sera rejoint par deux autres groupes pour leurs performances. Les rockeurs progressifs de Kelowna, Pharm, considérés parmi les meilleurs de la Colombie-Britannique, et Hardball, le groupe punk le plus ancien de Penticton, partageront tous deux la scène.

Le premier spectacle aura lieu le vendredi 26 août au Runaway Lounge de Kelowna. Les portes ouvrent à 19 h et les billets sont disponibles à l’avance pour 10 $ au Runaway Lounge ou en envoyant un courriel à lakemanband@gmail.com.

La deuxième représentation à Highway 97 Brewing à Penticton ouvrira les portes à 19 h le 27 août.

Les albums, numériques et physiques, seront disponibles en ligne sur la page Lakeman’s Bandcamp.

Il y aura également 50 versions d’albums en édition limitée avec des coulées spéciales d’acrylique pour leurs couvertures disponibles lors des deux représentations.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : editor@pentictonwesternnews.com.

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

newstips@pentictonwesternnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

santé mentaleMusique