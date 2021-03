Clayton Davis, rédacteur en chef de Variety’s Film Awards, a écrit que « Une théorie était que la branche d’acteur aurait pu voir le film comme une pièce d’ensemble, similaire à » The Trial of the Chicago 7 « , et a voté pour les deux dans la catégorie. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy