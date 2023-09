LaKeith Stanfield est un arnaqueur dans le teaser du « Livre de Clarence »

Êtes-vous prêt pour Le livre de Clarence?

Les cinéphiles s’émerveillent devant le cinéaste visionnaire Jeymes Samuella prochaine épopée de l’ère biblique Le livre de Clarence mettant en vedette LaKeith Stanfield en tant qu’homme malchanceux nommé Clarence qui lutte pour trouver une vie meilleure pour sa famille tout en luttant pour se libérer de ses dettes.

« Captivé par la puissance et la gloire du Messie montant et de ses apôtres, il risque tout pour tracer son propre chemin vers une vie divine et découvre finalement que le pouvoir rédempteur de la croyance pourrait être sa seule issue », selon le synopsis officiel.

Découvrez la bande-annonce intrigante ci-dessous :

Comme vous pouvez probablement le constater à partir du teaser, Clarence est un embobineur biblique qui égare son troupeau dans un film qui, nous en sommes sûrs, suscitera des débats sans fin sur les réseaux sociaux.

Le livre de Clarence aussi des étoiles Benedict Cumberbatch, James mcavoy, Alfred Woodard, Teyana Taylor, Omar Syet David Oyelowo avec une nouvelle musique de Samuel, JAY Zet plus.

Les fans de LaKeith mangent bien avec l’épopée biblique, son rôle principal dans Disney’s Maison hantéeet le prochain drame AppleTV+ en 8 parties Le Changelin.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Basé sur le best-seller acclamé du même nom de Victor LaValle, Le Changelin est présenté comme un « conte de fées pour adultes » mêlant une histoire d’horreur, une fable parentale et une odyssée périlleuse à travers une ville de New York dont vous ignoriez l’existence.

La série met également en vedette Clark Backo, Adina Porter, Samuel T.Hareng, Alexis plus fort, Jared Abrahamsonet invité spécial Malcolm Barrett.

Le Changelin fait ses débuts mondiaux avec les trois premiers épisodes le vendredi 8 septembre 2023, suivis d’un nouvel épisode tous les vendredis jusqu’au 13 octobre.