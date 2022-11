Lakeith Stanfield dit “Si vous êtes pour Gangsta Rap, vous ne pouvez pas aussi être pour Black”

Les jours qui suivent la mort d’une célébrité apportent toujours des prises bizarres et des théories du complot, ce qui est exactement ce que nous avons obtenu après le décès tragique du rappeur bien-aimé de Migos, Takeoff.

Après l’annonce de l’assassinat de la star à Houston, au Texas, Atlanta L’acteur LaKeith Stanfield a semblé peser sur la nouvelle bouleversante en donnant son avis sur l’existence du gangsta rap.

“Si vous êtes pour le gangsta rap, vous ne pouvez pas être aussi pour Black”, a écrit Stanfield dans un post Instagram. Dans la légende, il a poursuivi en offrant une explication plus approfondie.

“La toxicité dangereuse associée à ce tueur en série noir glorifié et à la musique et aux images tuées a amené les gens à penser que c’est cool de blesser ceux qui leur ressemblent et SEULEMENT eux”, a-t-il écrit. “C’est bien d’embrasser les réalités de la vie dans les zones les plus difficiles, mais pensons à NE PAS maintenir ce comportement dans nos cercles. Faisons en sorte qu’il soit cool d’embrasser la vie, de voyager et d’apprendre de nouvelles choses ! Je sais que l’étendue des problèmes auxquels nous devons faire face est beaucoup plus vaste que cela et que nous avons beaucoup de travail à faire dans de nombreux domaines pour restaurer nos cœurs et nos esprits après des siècles de persécution et de manipulation, mais nous devons commencer quelque part. ”

LaKeith a poursuivi: «À un certain niveau, nous devons considérer nos vies comme précieuses afin de réfléchir avant de réagir et de voir un autre humain lorsque nous regardons un humain. Nous devons cesser de nous auto-destructer et embrasser les choses qui nous construisent un tout afin que nous puissions conduire le monde dans le sens de la prospérité par l’exemple. Devenir imprudent de temps en temps fait partie de qui nous sommes, mais pour la plupart… Éteignez cette connerie stupide.