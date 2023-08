LaKeith Stanfield dans un nouveau spectacle d’horreur

Avec une quantité limitée de prépresse pour les nouvelles émissions en ce moment en raison des grèves, cette featurette « Inside Look » taquine Apple TV+ Le Changelin c’est peut-être l’une des rares informations que vous pouvez regarder avant le spectacle arrive le 8 septembre. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour ça adaptation étrange du roman de Victor LaValleavec LaKeith Stanfield et Clark Backo dans le rôle d’un couple confronté à une situation terrible et terrifiante alors qu’ils deviennent de nouveaux parents.

Cette entreprise géante possède presque toutes les applications de rencontres

Dans cette courte vidéo, les acteurs plantent le décor de leur nouvelle série ; Si vous avez lu le livre de LaValle, vous avez une bonne idée de ce à quoi vous attendre, mais même si ce n’est pas le cas, c’est une histoire qui récompense tous les téléspectateurs avec son récit tortueux et surprenant. C’est « un folklore d’horreur fantastique », comme l’appelle Backo, mais nous sommes également d’accord avec Stanfield, qui conseille aux gens de « simplement l’allumer et de le regarder… laissez-le vous parler, et vous tirerez vos propres conclusions. »

Le Changelin — Aperçu intérieur | Apple TV+

Notez que Stanfield conseille également aux téléspectateurs de regarder attentivement, de peur de manquer l’un des Le Changelin’Il y a de nombreuses pièces de puzzle. Voici la description officielle : «Le Changelin est un conte de fées pour adultes. Une histoire d’horreur, une fable parentale et une odyssée périlleuse à travers une ville de New York dont vous ignoriez l’existence. En plus de Stanfield et Backo, la série met en vedette Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson et la star invitée spéciale Malcolm Barrett. Aussi : oui, c’est bien Jane Kaczmarek (Malcolm au milieu) parler de sorcières.

Le Changelin la série a été écrite et adaptée par Kelly Marcel (Cruella, Venom, Venom : qu’il y ait un carnage), qui a également été showrunner et producteur exécutif ; il est réalisé et produit par Melina Matsoukas (Reine et mince, Précaire). Les trois premiers épisodes de Le Changelin arrivera le 8 septembre sur Apple TV+, puis il y aura un déploiement hebdomadaire jusqu’au 13 octobre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.