LAC DE ZURICH – Ce fut une belle soirée pour le football lorsque l’hôte du lac de Zurich a rencontré son rival de longue date Fremd lors d’un match d’ouverture de la saison dans des conditions météorologiques idéales vendredi soir.

Les Bears, hôtes, ont perdu très peu de temps à figurer sur le tableau de bord. Le quart-arrière senior Ashton Gondeck a lancé une passe parfaite au milieu pour un touché de 68 verges à Tyler Erkman lors du premier jeu du lac de Zurich depuis la mêlée.

À partir de là, les Bears ont pris une avance de trois points à la mi-temps avant d’afficher une victoire 21-7 sans conférence contre les Vikings.

Le deuxième touché du lac de Zurich était presque identique au premier.

Mais cette fois, Gondeck a frappé Jackson Piggott au milieu pour une passe TD de 67 verges.

Le point supplémentaire de Danny Vuckovic a porté le score à 14-0 avec 4:34 à faire au deuxième quart.

Puis vint un jeu difficile pour la défense de Fremd alors que Gondeck réalisait une incroyable course de touché de 38 verges, réduisant et brisant les plaqués pour augmenter l’avance des Bears à 21-0 avec seulement 4,6 secondes à jouer en première mi-temps.

Gondeck a eu un match énorme avec 122 verges en 14 courses pour accompagner 7 en 17 passes pour 196 verges alors qu’il lançait pour les 196 verges en première mi-temps.

« Nous avons une excellente attaque et je ne pourrais pas être plus satisfait de ma ligne offensive », a déclaré Gondeck. «Leurs sécurités étaient comme tricher un peu, ce qui a laissé le milieu du terrain vacant, alors je l’ai juste jeté par-dessus eux. Je pense que nous avons bien géré la pression et nous avons bien fait pour le premier match.

Fremd a déplacé le ballon efficacement tout au long du concours. Le quart-arrière Caiden Suchy (20 en 29 passes pour 178 verges) a frappé Brennan Saxe avec une passe de TD de 32 verges à mi-chemin du troisième quart avant que le point supplémentaire de Ja Martinez ne réduise l’avance à 21-7.

Les Vikings ont marché jusqu’à la ligne d’un mètre du lac de Zurich au milieu du quatrième quart-temps. Mais Tyler Erkman du lac de Zurich a récupéré un échappé crucial de Suchy pour empêcher Fremd de réduire l’avance à 21-14.

« Nos gars se sont battus tout le match. Nous avons laissé passer quelques occasions, mais c’est le premier match », a déclaré l’entraîneur du lac Zurich Ron Planz, dont l’équipe a maintenant une fiche de 11-4 au total contre Fremd. “Chaque fois que vous avez un quart-arrière qui est une double menace, cela ouvre vraiment votre attaque.”

Cal Grabowski du lac de Zurich a récolté 33 verges en 5 courses tandis que Martinez a récolté 32 verges en 8 tentatives. Suchy a dû se battre pour 24 verges en 19 courses alors que la défense des Bears avait de nombreux sacs sur Suchy.

