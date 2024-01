Lake utilise la bataille du chef du GOP pour renforcer le dossier « étranger »

La républicaine Kari Lake utilise une fuite audio controversée et la démission du président du Parti républicain de l’Arizona pour renforcer sa campagne au Sénat en tant qu’outsider politique avant une course difficile pour le siège du sénateur Kyrsten Sinema (I-Arizona) cet automne.

Jeff DeWit, le président du parti, a démissionné mercredi après la diffusion de l’audio préjudiciable, dans lequel on peut l’entendre dire aux gens de Lake « dans l’Est… je veux vous garder à l’écart » de la course. Il a également semblé laisser entendre qu’on lui offrirait un emploi si elle restait en dehors de la course.

Dans un rapportDeWit a déclaré que la conversation avait eu lieu il y a plus de 10 mois dans le salon de Lake et avait été « audio éditée de manière sélective » et « prise hors de son contexte ».

Lake et son équipe ont présenté l’épisode comme montrant qu’elle est une femme du peuple. «Je ne peux pas être achetée», déclare-t-elle à un moment donné dans l’audio.

C’est le genre de publicité qui ne s’achète pas, et un certain nombre de républicains pensent que cela pourrait aider Lake.

“Je pense que tout l’épisode a un certain avantage en rappelant aux gens… le fait qu’elle ne fait pas partie de l’establishment ou de l’infrastructure du parti”, a déclaré un stratège du GOP basé en Arizona.

Au-delà de la simple mention de son nom dans l’actualité, cela envoie un message qui peut être souligné dans les publicités politiques et les messages de campagne alors qu’elle se lance dans ce qui pourrait être une campagne à trois contre Sinema et le probable candidat démocrate, le représentant Ruben Gallego.

« Cela pourrait la faire aimer de certains électeurs indépendants qu’elle doit convaincre… qu’elle ait dit : « F‑‑- you » au président du Parti républicain de l’Arizona et qu’elle n’ait pas cédé ou qu’elle n’ait pas dit : « Dites-le ». moi plus », a déclaré le consultant du GOP de l’Arizona, Jason Rose.

“Je pense que cela lui fait du mal”, a-t-il ajouté.

Garrett Ventry et Caroline Wren, conseillers principaux de Lake, a déclaré dans un communiqué que « la bande parle d’elle-même : le président du GOP de l’Arizona, Jeff DeWit, a tenté de soudoyer Kari Lake. »

“Heureusement, Kari est une personne extrêmement éthique qui a rejeté les multiples tentatives de DeWit de lui offrir de l’argent et des sièges au conseil d’administration en échange du fait que Kari ne se présente pas à des fonctions publiques”, ont-ils ajouté.

Lake, un ancien présentateur de journal télévisé, s’est présenté et a perdu sa candidature au poste de gouverneur de l’Arizona en 2022, perdant de peu face à la secrétaire d’État démocrate de l’époque, Katie Hobbs, de moins d’un point de pourcentage. Lake s’est présenté comme un proche allié de l’ancien président Trump et a refusé de concéder la course, contestant les résultats.

Lake a des partisans fidèles et une renommée nationale, mais le refus d’accepter les résultats des élections de 2022 lui a également valu une notoriété, et certains démocrates et républicains pensent qu’elle pourrait perdre dans la course au Sénat et coûter aux républicains ce qui pourrait autrement être gagné. siège.

Les enjeux sont élevés. Les démocrates ne détiennent désormais qu’une majorité d’un siège au Sénat et défendent un certain nombre de sièges dans les États rouges ou violets.

L’audio semble refléter la crainte de certains républicains que Lake soit leur candidat dans la course contre Gallego et peut-être contre Sinema, qui n’a pas encore annoncé si elle briguera un nouveau mandat.

Lake a cherché à convaincre ses sceptiques et à changer les perceptions à son sujet.

Elle a déclaré à The Hill l’année dernière qu’elle souhaitait « rassembler les gens », tout en ne renonçant pas à contester les résultats des élections de 2022.

Sa campagne projette la confiance tout en qualifiant la situation avec DeWit de « malheureuse ».

“Kari Lake n’a jamais été dans une position aussi forte pour remporter la course au Sénat”, a déclaré un porte-parole de la campagne de Lake à The Hill. “Un récent sondage démocrate la montre en train de battre le Gallego, tandis que la cote d’approbation de Joe Biden diminue en Arizona.”

L’ancien candidat républicain à la présidentielle, Vivek Ramaswamy, un autre allié de Trump, l’a soutenue vendredi.

Les démocrates ont cherché à utiliser l’histoire de DeWit pour faire de Lake un aimant à controverse.

“Là où va Kari Lake, le chaos et les campagnes perdues s’ensuivent”, a déclaré Tommy Garcia, porte-parole de la branche campagne des démocrates du Sénat, à The Hill dans un communiqué. “Même les républicains de l’Arizona admettent qu’elle est pour eux une très mauvaise candidate au Sénat.”

Certains républicains ont également exprimé leur inquiétude que les combats entre GOP et GOP soient préjudiciables aux républicains de Lake et de l’Arizona dans leur ensemble.

Le consultant politique du GOP de l’Arizona, Constantin Querard, a soutenu que Lake devrait essayer d’attirer davantage de républicains et d’électeurs au lieu d’isoler certains d’entre eux comme elle l’a fait lors de sa course au poste de gouverneur.

« Je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas retenu les leçons d’il y a deux ans. Et pourquoi ils participent activement à alimenter en quelque sorte une guerre civile républicaine, alors que ce qu’elle doit faire, c’est unir le parti », a-t-il déclaré. “Je veux dire, elle ne peut pas se permettre de perdre davantage de soutien républicain ou de perdre davantage d’électeurs républicains.”

Mais d’autres ont suggéré que le problème dans son ensemble allait probablement s’estomper.

« Dans le contexte d’une primaire républicaine, pour être honnête avec vous, je pense probablement que cela a un impact très limité. Je veux dire, si vous parlez du côté négatif », a expliqué Kurt Davis, ancien directeur exécutif du GOP de l’État.

« Si vous vous dirigez vers les élections générales, je pense que d’ici novembre, franchement, cette histoire sera vieille et périmée, et personne n’en parlera », a-t-il ajouté.