Lake Theatre célèbre son inauguration avec Jake et Elwood Blues | Divertissement

OSCODA – Le centre-ville d’Oscoda était l’endroit idéal jeudi après-midi alors que les habitants assistaient à la grande réouverture du Lake Theatre. Les festivités ont débuté à 17 heures par une cérémonie d’inauguration devant le théâtre décoré d’une arche de ballons réalisée par Jessica Bravata, propriétaire de Bravata Events.

Après la cérémonie d’inauguration, les participants ont eu droit à une réception VIP offerte par les propriétaires du théâtre Jim et Teresa Edelman. Les invités ont apprécié les planches de charcuterie de Wellmans Party & Bait, les fraises enrobées de chocolat du Village Chocolatier, le pop-corn et les boissons gazeuses à volonté. La table était ornée de fleurs envoyées par les propriétaires du Family Theatre d’East Tawas.

L’avant-émission à 18 heures comprenait une variété de vidéos basées au Michigan et à Oscoda, y compris une rediffusion de l’épisode Under the Radar filmé l’été dernier et mettant en vedette The Red Fork, To The Moon and Back, Lumberman’s Monument et Cedar Lake Grocery, la maison de Scottie, le roi des beignets.

L’administrateur du canton d’Oscoda, Robert Tasior, a présenté les Edelman avant le film de 19 heures.

« Nous n’avions pas besoin d’acheter un théâtre, nous n’avons pas essayé non plus », a déclaré Jim au public. “Je suis tombé amoureux du Sunrise Side et d’une personne du lever du soleil”, a-t-il ajouté.

«Je suis séduit par votre engagement envers cette communauté», a déclaré Jim à Teresa.

«Nous avons réalisé cela grâce à un grand peintre, Andy Pomroy. Jack Martin est revenu dans la famille. J’étais ici jusqu’à 4h30 ce matin. Donnie et Terry sont venus avec le bâtiment », a plaisanté Jim.

Pomroy, propriétaire de Great Lakes Home Maintenance, a peint l’intérieur du théâtre, y compris le vaste plafond, en 11 jours.

“Nous avons également d’autres amis fantastiques sur Dwight Street – The Office, Parkside Dairy, Tait’s, To the Moon and Back, The Tea Corner Emporium, Kathy’s Hallmark, les entreprises se soutiennent mutuellement”, a commenté Jim.

Jim a remercié Matt Landino, le frère de Teresa qui possède une entreprise de construction, qui, selon Jim, a traîné « des tonnes de tapis ».

Jim a commenté que posséder le théâtre avait rendu Teresa, qui possède plusieurs entreprises locales, plus visible.

“Les gens disent qu’il faut un village, je suis tombée amoureuse d’Oscoda il y a 18 ans”, a déclaré Teresa aux participants.

Au cours d’une période de questions et réponses, Jim a déclaré que la meilleure façon de savoir quels films sortiront au cinéma est de suivre la page Facebook du Lake Theatre. Les membres du public ont crié qu’ils voulaient plus de vidéos. Les Edelman publient régulièrement des vidéos d’eux-mêmes et de leur chien Neo sur leur page Facebook.

Peu après 19 heures, les participants ont eu droit à une projection des « Blues Brothers », le classique de 1980 mettant en vedette John Belushi et Dan Aykroyd dans le rôle de Jake et Elwood Blues. Les 150 premiers participants ont reçu une paire de lunettes de soleil, clin d’œil au film.

Les membres du public ont chanté sur la bande originale qui comprenait “Somebody to Love”, “Gimme Some Lovin”, “Shake a Tail Feather” et “Think”, pour n’en nommer que quelques-unes. Les rires et les applaudissements ont résonné tout au long du film.

Les rénovations du théâtre, achevées en six semaines exactement, comprennent la peinture, la moquette, les rideaux et les salles de bains. Les nouvelles nuances de peinture bleue font ressortir les détails architecturaux des vagues qui courent sur le haut des murs. Le plafond est peint en noir pour réduire l’éblouissement. Les nouvelles dalles de moquette, qui comprennent du bleu et du noir, complètent le look complété par les nouveaux rideaux. Les salles de bains ont été rénovées pour être plus spacieuses.

L’un des points forts des rénovations réside dans les nouveaux grands sièges confortables dotés de porte-gobelets. Vingt-six causeuses inclinables sont situées dans la partie centrale du théâtre. Les sièges spacieux restants sont appelés « rockers ». Un autre changement populaire est le nouveau système de son surround et les nouveaux haut-parleurs.

« Je suis toujours étonné de la rapidité avec laquelle nous avons réalisé cela. La participation a été fantastique. J’aime parler aux gens en tête-à-tête. Cet endroit signifie bien plus qu’une salle de cinéma. Les gens ont eu leur premier rendez-vous ici ou leurs parents ont eu leur premier rendez-vous ici », a déclaré Jim à la fin de la soirée.

« Quelle entreprise incroyable en si peu de temps. Ils ont brûlé beaucoup de minuit. J’espère que la communauté réagira parce qu’elle a déployé beaucoup d’efforts », a commenté le propriétaire d’une entreprise locale, Martin Gayeski, qui a assisté à la grande réouverture.

«Ma fille et moi sommes très heureux d’y assister. Le Lake Theatre est le cœur d’Oscoda », a déclaré l’agent immobilier local et propriétaire d’entreprise Shannone Bondie, présente avec sa fille Katie.

«C’est la meilleure chose qui soit arrivée dans cette ville depuis de nombreuses années», a déclaré avec enthousiasme Leni Weisl lors de la cérémonie d’inauguration.

Les habitants ont fait don de photographies d’Oscoda datant de l’ouverture du théâtre et couvrant les décennies qui ont suivi. Bientôt, des dizaines de photos tapisseront les murs du théâtre et créeront une histoire visuelle.

Malgré toutes les améliorations apportées au cinéma, les prix des films resteront les mêmes, 5 $ pour les enfants et 6 $ pour les adultes, toutes les ventes se faisant uniquement en espèces.

Les Edelman ont acheté le théâtre en 2022 et y ont apporté des améliorations depuis. Dans un premier temps, ils ont remplacé le toit. En 2023, ils ont reçu une subvention de 8 600 $ pour l’amélioration de la façade de la municipalité, qui a permis de financer des travaux extérieurs comprenant un lavage sous pression et une nouvelle couche de peinture. Ils ont ajouté un panneau numérique contenant des informations sur les films à venir.

En 2023, les Edelman ont organisé des événements spéciaux, notamment la première de l’épisode Under the Radar qui se concentre sur les entreprises et les attractions locales, une première soirée Barbie et un concours de costumes. Pour la projection de Wonka, ils ont transformé le hall en magasin de bonbons. Les propriétaires se sont activement impliqués dans la communauté, projetant un film gratuit pour l’équipe de football du lycée d’Oscoda, participant au festival d’automne, Trunk or Treat et faisant don de l’argent qu’ils ont reçu des anciens sièges de théâtre au département des sports de l’école.

Le Lake Theatre historique a été construit au centre-ville d’Oscoda sur Dwight Street en 1948.