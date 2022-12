Lake sur le crochet pour 33 000 $ en frais de témoin dans une contestation ratée

PHOENIX (AP) – Un juge a ordonné à Kari Lake, la républicaine qui a perdu la course au poste de gouverneur de l’Arizona, de payer 33 000 $ d’honoraires pour les témoins qui ont aidé à défendre les responsables électoraux contre la contestation ratée par Lake de sa défaite face à la démocrate Katie Hobbs, mais a rejeté une demande de des centaines de milliers de dollars en honoraires pour les avocats qui ont défendu les fonctionnaires.

Dans une ordonnance mardi, le juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Peter Thompson, a refusé d’imposer des sanctions à Lake et à ses avocats, affirmant que l’incapacité de Lake à prouver son cas “n’équivaut pas à une conclusion que ses allégations étaient, ou n’étaient pas, sans fondement et présentées dans mauvaise foi.”

Thompson, qui a été nommé par l’ancien gouverneur républicain Jan Brewer, a souligné une analyse statistique effectuée par un sondeur qui avait témoigné au nom de Lake. Le témoin, qui mène des sondages d’opinion publique et n’est pas un travailleur électoral, a affirmé que des problèmes techniques dans les bureaux de vote le jour du scrutin avaient privé suffisamment d’électeurs de leurs droits pour changer le résultat de la course en faveur de Lake.

Bien que l’analyse n’ait jamais été admise en preuve lors d’un procès de deux jours la semaine dernière en raison de ses hypothèses non étayées, le juge a déclaré qu’il n’y avait aucune jurisprudence pour exclure l’utilisation d’une analyse statistique comme moyen de prouver un procès qui conteste les résultats des élections.

Les avocats du comté de Maricopa et de Hobbs, la représentant dans ses rôles de secrétaire d’État sortante et de gouverneure élue, avaient demandé environ 695 000 $ en honoraires d’avocat et autres frais juridiques, y compris les 33 000 $ d’honoraires pour les témoins. Les avocats ont fait valoir que le procès de Lake était sans fondement et intenté de mauvaise foi.

Lake, qui a perdu contre Hobbs par un peu plus de 17 000 voix, était parmi les républicains les plus virulents de 2022 pour promouvoir les mensonges électoraux de l’ancien président Donald Trump, dont elle a fait la pièce maîtresse de sa campagne. Alors que la plupart des autres négateurs des élections à travers le pays ont concédé après avoir perdu leurs courses en novembre, Lake ne l’a pas fait.

Samedi, Thompson a rejeté la contestation électorale de Lake, rejetant son affirmation selon laquelle les problèmes avec les imprimantes de bulletins de vote dans certains bureaux de vote le jour du scrutin étaient le résultat d’une faute intentionnelle. Le juge a conclu que ces échecs n’avaient pas affecté les résultats de l’élection.

Les avocats de Lake, qui avaient demandé au tribunal de la déclarer gagnante ou d’ordonner un nouveau vote dans le comté de Maricopa, ont officiellement informé Thompson mardi en fin d’après-midi qu’ils faisaient appel de son rejet du procès.

Les avocats de Lake se sont concentrés sur les problèmes d’imprimantes de bulletins de vote dans certains bureaux de vote du comté de Maricopa, qui abrite plus de 60% des électeurs de l’Arizona. Les imprimantes défectueuses produisaient des bulletins de vote trop légers pour être lus par les tabulatrices sur place dans les bureaux de vote. Les lignes ont reculé dans certaines zones au milieu de la confusion.

Les responsables du comté disent que tout le monde a eu la chance de voter et que tous les bulletins de vote ont été comptés, car les bulletins de vote affectés par les imprimantes ont été acheminés vers des compteurs plus sophistiqués au siège du département des élections.

Lake a fait face à des chances extrêmement longues dans son défi, devant prouver non seulement qu’une faute s’est produite, mais aussi qu’elle était destinée à nier sa victoire et a en fait abouti à ce que la mauvaise femme soit déclarée gagnante.

Début décembre, un juge fédéral a ordonné aux avocats représentant Lake et Mark Finchem, le candidat républicain défait au poste de secrétaire d’État, de payer les frais de justice pour la défense des responsables électoraux contre le procès de Lake et Finchem qui cherchait en vain à exiger le dépouillement manuel de tous les bulletins de vote dans le Élection de novembre.

Le juge n’a pas encore fixé le montant de la sanction, mais les avocats qui ont représenté les responsables du comté de Maricopa réclament 141 000 $ d’honoraires. Lake n’a pas été condamné à payer des sanctions financières dans l’affaire.

Jacques Billeaud, The Associated Press