Lake refuse de concéder dans la course du gouverneur de l’Arizona qu’elle a perdue

PHOENIX (AP) – Refusant de concéder, Kari Lake, la candidate républicaine défaite au poste de gouverneur de l’Arizona, a déclaré jeudi qu’elle rassemblait des avocats et recueillait des preuves d’électeurs ayant du mal à voter le jour du scrutin alors qu’elle envisageait sa prochaine décision.

Lake, qui a été approuvée par Donald Trump, s’est rendue jeudi au club Mar-a-Lago de l’ancien président en Floride, a déclaré son porte-parole de campagne à l’Associated Press. Le Washington Post a d’abord rapporté qu’elle avait assisté à un déjeuner organisé par l’America First Policy Institute, un groupe de défense créé par d’anciens conseillers de Trump.

Dans une vidéo de 2 minutes et demie, Lake n’a fait aucune mention de l’abandon dans ses commentaires publics les plus étendus depuis sa défaite aux élections. Avant l’élection, elle avait refusé de dire qu’elle céderait si elle perdait la course face à la démocrate Katie Hobbs.

“Soyez assurés que j’ai réuni la meilleure et la plus brillante équipe juridique, et nous explorons toutes les voies pour corriger les nombreux torts qui ont été commis la semaine dernière”, a déclaré Lake. “Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ces torts.”

Elle a souligné les longues files d’attente dans certains bureaux de vote qui ont été exacerbées par des problèmes d’imprimantes de bulletins de vote dans environ un tiers des centres de vote du comté de Maricopa, le plus grand comté de l’État. Elle a déclaré que les problèmes privaient de leurs droits les électeurs qui ne pouvaient pas attendre aux urnes.

“Ce qui est arrivé aux Arizonans le jour des élections est impardonnable”, a-t-elle déclaré.

Les responsables électoraux du comté ont déclaré que tous les bulletins de vote étaient comptés et que les électeurs pouvaient se rendre dans n’importe quel bureau de vote du comté, dont beaucoup n’avaient que peu ou pas de file d’attente, les temps d’attente étant affichés en ligne.

Les responsables électoraux ont attribué les problèmes à un réglage de l’imprimante qui entraînait parfois une impression trop légère des bulletins de vote pour que les tabulateurs sur place puissent les lire. Ils ont déclaré avoir utilisé les mêmes paramètres lors de la primaire d’août et pour les tests préélectoraux et qu’il n’y avait pas de problèmes généralisés.

Environ 17 000 bulletins de vote n’ont pas été scannés aux compteurs de vote basés dans les circonscriptions et ont plutôt été placés dans une boîte de collecte pour être comptés par des machines plus sophistiquées au siège des élections du comté. La boîte de collecte est connue sous le nom de “boîte trois”.

Bill Gates, le président républicain du conseil de surveillance du comté de Maricopa, a accusé le président du GOP de l’État, Kelli Ward, et d’autres républicains de premier plan d’avoir causé des retards et de longues files d’attente parce qu’ils avaient dit à leurs partisans de ne pas utiliser la case trois.

“Cette équipe, nous avons accepté notre responsabilité à cet égard”, a déclaré Gates lundi. « Mais je ne veux pas accepter la responsabilité des problèmes qui ont été causés par d’autres. Et il est clair pour moi que ces lignes étaient plus longues parce que les dirigeants d’un parti politique diffusaient de la désinformation.

Les républicains ont demandé à un juge de prolonger les heures d’ouverture des bureaux de vote en raison des problèmes. Le juge a refusé, affirmant qu’ils n’avaient présenté aucune preuve que quiconque avait été privé de ses droits.

Les démocrates ont voté massivement via des bulletins de vote reçus par la poste. Les votes en personne le jour du scrutin ont fortement favorisé le GOP parce que Lake et d’autres républicains éminents avaient affirmé qu’il était plus sûr, ce que les experts électoraux contestent.

Lake a peu parlé depuis que l’Associated Press et d’autres organes de presse ont appelé la course pour Hobbs lundi. Tard mercredi, elle a posté une vidéo avec des extraits de la campagne électorale sur les paroles “Je ne reculerai pas”.

Sa vidéo jeudi a déclaré que Hobbs, qui est actuellement secrétaire d’État, aurait dû se récuser de tout rôle dans l’élection. La secrétaire d’État crée les procédures électorales et certifie l’équipement, mais son bureau ne compte pas les bulletins de vote, une tâche qui est effectuée par les 15 comtés de l’État.

Jonathan J. Cooper, Associated Press