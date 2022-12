Lake perd son costume suite à sa défaite dans la course du gouverneur de l’Arizona

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un juge a rejeté la contestation par la républicaine Kari Lake de sa défaite dans la course du gouverneur de l’Arizona contre la démocrate Katie Hobbs, rejetant son affirmation selon laquelle les problèmes avec les imprimantes de bulletins de vote dans certains bureaux de vote le jour du scrutin étaient le résultat d’une faute intentionnelle.

Dans une décision samedi, le juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Peter Thompson, qui a été nommé par le gouverneur républicain de l’époque, Jan Brewer, a conclu que le tribunal n’avait pas trouvé de preuves claires et convaincantes de l’inconduite généralisée qui, selon Lake, avait affecté le résultat de la Élections générales de 2022.

Le juge a déclaré que les témoins de Lake n’avaient aucune connaissance personnelle d’une faute intentionnelle.

“La Cour ne peut pas accepter de spéculation ou de conjecture à la place de preuves claires et convaincantes”, a déclaré Thompson.

Lake, qui a perdu contre Hobbs par un peu plus de 17 000 voix, était parmi les républicains les plus virulents de 2022 pour promouvoir les mensonges électoraux de l’ancien président Donald Trump, dont elle a fait la pièce maîtresse de sa campagne. Alors que la plupart des autres négateurs des élections à travers le pays ont concédé après avoir perdu leurs courses en novembre, Lake ne l’a pas fait. Au lieu de cela, elle a demandé au juge de la déclarer gagnante ou d’ordonner un nouveau vote dans le comté de Maricopa.

Dans la décision, le juge a reconnu la “colère et la frustration” des électeurs qui ont été incommodés lors de l’élection et a noté que l’annulation des résultats d’une élection “n’a jamais été faite dans l’histoire des États-Unis”.

“Mais le devoir de cette Cour n’est pas seulement d’incliner l’oreille aux protestations publiques”, a poursuivi le juge. “Il s’agit de soumettre les réclamations du demandeur et les actions des défendeurs à la lumière de la salle d’audience et à l’examen de la loi.”

Les avocats de Lake se sont concentrés sur les problèmes d’imprimantes de bulletins de vote dans certains bureaux de vote du comté de Maricopa, qui abrite plus de 60% des électeurs de l’Arizona. Les imprimantes défectueuses produisaient des bulletins de vote trop légers pour être lus par les tabulatrices sur place dans les bureaux de vote. Les lignes ont reculé dans certaines zones au milieu de la confusion.

Les responsables du comté disent que tout le monde a eu la chance de voter et que tous les bulletins de vote ont été comptés, car les bulletins de vote affectés par les imprimantes ont été acheminés vers des compteurs plus sophistiqués au siège du département des élections. Ils sont en train d’enquêter sur la cause profonde des problèmes d’imprimante.

Les avocats de Lake ont également affirmé que la chaîne de possession des bulletins de vote avait été rompue dans une installation hors site, où un entrepreneur numérise les bulletins de vote par correspondance pour les préparer au traitement. Ils affirment que les travailleurs de l’établissement ont mis leurs propres bulletins de vote par correspondance dans la pile, plutôt que d’envoyer leurs bulletins de vote par les voies normales, et également que les documents documentant le transfert des bulletins de vote manquaient. Le comté conteste la demande.

Lake a fait face à des chances extrêmement longues dans son défi, devant prouver non seulement qu’une faute s’est produite, mais aussi qu’elle était destinée à nier sa victoire et a en fait abouti à ce que la mauvaise femme soit déclarée gagnante.

Ses avocats ont pointé du doigt un témoin qui a examiné les bulletins de vote au nom de sa campagne et a découvert 14 bulletins de vote contenant des images de 19 pouces (48 centimètres) du bulletin de vote imprimés sur du papier de 20 pouces, ce qui signifie que les bulletins de vote ne seraient pas lus par une tabulatrice. . Le témoin a insisté sur le fait que quelqu’un avait changé ces configurations d’imprimante, une affirmation contestée par les responsables électoraux.

Les responsables du comté ont déclaré que les images du scrutin étaient légèrement plus petites en raison de la sélection d’une fonction de rétrécissement sur une imprimante par un employé de la technologie qui cherchait des solutions aux problèmes du jour du scrutin. Ils disent qu’environ 1 200 bulletins de vote ont été affectés par l’activation de la fonction et que ces bulletins de vote ont été dupliqués afin qu’ils puissent être lus par une tabulatrice. En fin de compte, ces bulletins de vote ont été comptés, ont déclaré des responsables.

Une personne qui effectue des sondages d’opinion publique a témoigné au nom de Lake, affirmant que des problèmes techniques dans les bureaux de vote avaient privé suffisamment d’électeurs de leurs droits pour que cela aurait changé le résultat de la course en faveur de Lake. Mais un expert qui a été appelé à témoigner par des responsables électoraux a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer l’affirmation du sondeur selon laquelle 25 000 à 40 000 personnes qui auraient normalement voté n’ont en fait pas voté en raison des problèmes du jour du scrutin.

Thompson avait précédemment rejeté huit des 10 réclamations soulevées par Lake dans son procès. Parmi celles-ci figurait l’allégation de Lake selon laquelle Hobbs, en sa qualité de secrétaire d’État, et l’enregistreur du comté de Maricopa Stephen Richer se sont livrés à la censure en signalant les publications sur les réseaux sociaux avec de la désinformation électorale pour une éventuelle suppression par Twitter. Il a également rejeté ses allégations de discrimination contre les républicains et que les procédures de vote par correspondance sont illégales.

Hobbs prend ses fonctions de gouverneur le 2 janvier.

Plus tôt vendredi, un autre juge a rejeté la contestation des résultats du républicain Abraham Hamadeh dans sa course contre le démocrate Kris Mayes pour le procureur général de l’Arizona. Le tribunal a conclu que Hamadeh, qui a terminé 511 voix derrière Mayes et n’a pas concédé la course, n’a pas prouvé les erreurs de décompte des voix qu’il avait alléguées.

Une audience est prévue jeudi pour présenter les résultats des recomptages dans les courses pour le procureur général, le surintendant de l’État et pour un siège législatif de l’État.