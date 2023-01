Lake Park borde le basketball féminin de Yorkville – Shaw Local

BASKET FILLES

Parc du lac 45, Yorkville 39

Brooke Spychalski et Lainey Gussman ont chacune marqué 11 points pour les Foxes (13-9) au Batavia MLK Showdown. Les Foxes menaient 24-20 à la mi-temps, mais ont eu du mal à marquer en seconde période face à un bon effort défensif des Lancers. Les Foxes affronteront Joliet West à domicile jeudi.

Parkview Christian 64, Trinity Christian 14 (résultat de vendredi)

Les Lady Falcons étaient dirigées par Liz Griswold et Gracie Lambes, qui ont chacune réalisé un double-double dans la soirée. Griswold a terminé avec 15 points, 15 rebonds et six interceptions. Lambes a marqué 14 points, récolté 10 passes décisives et quatre interceptions. Emily Howard a également connu une bonne soirée avec 14 points et six rebonds.

QUILLES DE FILLES

Oswego

Les Panthers ont terminé deuxième au Morris Invite samedi à Echo Lanes avec un total de 5 928. Lani Breedlove (moyenne de 223) a terminé deuxième, Katelyn Watson (moyenne de 201) neuvième, Amber Lymenstull (moyenne de 194) a terminé à la 12e place et Hailey Jourdan (moyenne de 193) a terminé à la 13e place.