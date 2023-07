Lake Lanier revendique une autre vie alors qu’un homme est électrocuté à mort

Les gens ne comprennent vraiment pas…

Malgré le nombre toujours croissant d’âmes que le lac Lanier en Géorgie a revendiquées au cours des 30 dernières années, les gens y prennent toujours leur cul heureux et s’ébattent dans l’eau comme si c’était un jeu muthaf **** in ‘. Selon Renard 5 Atlanta, un jeune de 24 ans nommé Thomas Milner a été électrocuté à mort jeudi dernier après avoir sauté d’un quai sur la propriété de sa famille. Le ministère géorgien des Ressources naturelles a déclaré que l’homme avait été tiré de l’eau et transporté d’urgence à l’hôpital où il serait déclaré mort.

On rapporte que des voisins ont tenté de sauver Milner avant qu’il ne soit trop tard en lui emmenant un bateau. Cependant, cette tentative a d’abord échoué car l’un des hommes qui a sauté pour sauver Milner a immédiatement reconnu une sensation de brûlure comme un choc électrique. L’équipe de sauvetage a ensuite ramené le bateau à terre, éteint le groupe électrogène et est revenue pour récupérer le corps.

Cette tragédie fait suite à une histoire que BOSSIP a rapportée il y a quelques semaines à peine au sujet de Tameka Foster, l’ex-femme d’Usher Raymond, renouvelant son intention de faire drainer le lac Lanier pour des mises à jour de sécurité approfondies. En plus des mesures de sécurité, Foster exige également une restauration respectueuse de la ville à majorité noire noyée d’Oscarville qui se trouve sous la surface du lac. Oscarville ressemble beaucoup à Greenwood et Tulsa en ce sens qu’elle a été détruite par des suprémacistes blancs pour punir les Noirs d’avoir osé être autosuffisants.

Repose en paix au jeune homme. S’il vous plaît, arrêtez d’aller dans ce putain d’endroit.