Lake in the Hills Man reçoit un règlement de 9,05 millions de dollars de ComEd – Shaw Local

Un homme de Lake in the Hills a reçu mercredi un règlement de 9,05 millions de dollars dans le cadre d’un procès contre ComEd, selon un communiqué de presse de Romanucci et Blandin, un cabinet d’avocats spécialisé dans les dommages corporels.

Andrew Farley, de Lake in the Hills, faisait du vélo sur une piste cyclable près de Miller Road et Lakewood Road en novembre 2016. ComEd a garé ses camions sur le chemin et a soulevé des poteaux électriques, endommageant par inadvertance la piste cyclable sous les poteaux, selon La version.

Le communiqué indique que Farley, qui ne savait pas que le sentier était endommagé, a voyagé sur le chemin, a heurté l’asphalte, est passé par-dessus le guidon et s’est cogné la tête, se blessant.

Le communiqué n’a pas précisé si Farley portait un casque lors de l’accident et la loi de l’Illinois n’exige pas de casque de vélo, mais certaines municipalités le font. Piste cyclable du lac dans les collines page web dit que « les cyclistes, les patineurs en ligne et les planchistes sont fortement encouragés à porter un casque. »

Farley a déclaré que sa blessure « avait aggravé les déficits cognitifs, sociaux et émotionnels causés par ses conditions préexistantes », selon le communiqué de presse.