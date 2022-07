Lake in the Hills lance les travaux de restauration de Woods Creek la semaine prochaine – Shaw Local

Lake in the Hills commence lundi sa restauration de Woods Creek, dans le but de stabiliser plus de 5 000 pieds de la berge du ruisseau, ont déclaré des responsables.

Les travaux sur le ruisseau devraient être terminés d’ici la fin de l’année, le projet complet devant être terminé d’ici le 31 mai 2023, selon un communiqué du village. La dernière partie du projet aura l’ensemencement et les plantes placées.

La portée des travaux de cette année commencera autour de Randall Road et ira à plus de 2 600 pieds à l’ouest. Le projet restaurera également 22 acres de zones humides adjacentes au ruisseau, selon le communiqué.

Les travaux comprendront l’enlèvement de la végétation non indigène, la restauration et la stabilisation des berges, l’enlèvement des arbres et l’ensemencement. Les responsables ont déclaré en mai que les travaux amélioreraient la qualité de l’eau, les infrastructures vertes, la faune et l’habitat, tout en offrant des possibilités récréatives et éducatives.

La construction aura lieu sur la propriété du village, selon le communiqué. Les responsables recommandent de déplacer tous les éléments actuellement sur la propriété du village, tels que les systèmes de gicleurs, les clôtures pour chiens ou d’autres éléments du paysage.

Le village ne réparera ni ne remplacera aucune propriété privée endommagée lors de la construction sur un terrain appartenant au village, selon le communiqué.

Le projet de restauration est la deuxième des trois parties d’un projet plus vaste visant à restaurer plusieurs sections de la berge, avec un contrat de 1,3 million de dollars pour la deuxième partie approuvé plus tôt cette année.

Le projet espère corriger les fuites de sédiments dans le lac Woods Creek, a déclaré le président du village, Raymond Bogdanowski, en mai.

La portée du projet dans son intégralité verra le début des travaux dans la zone du lac Woods Creek près de Crystal Lake Road et se diriger vers l’ouest à travers Morningside Park, ont déclaré des responsables en mai.

Le projet de restauration a commencé en 2019 et s’étendra sur plus de 4 400 pieds à l’ouest de Randall Road.

La phase finale, qui a été soumise pour une subvention, se déroulera à l’est de Randall Road, les travaux initiaux devant commencer en 2025 ou 2026.

Une fois les travaux terminés dans les années à venir, le village continuera à entretenir le secteur. Cela comprendra des brûlages dirigés tous les sept ans et une tonte deux fois par an.