Lake in the Hills embauche un nouveau directeur du développement communautaire – Shaw Local

Un urbaniste de longue date qui a travaillé dans plusieurs banlieues de Chicago rejoindra l’équipe de développement de Lake in the Hills, a indiqué le village.

John Svalenka, qui a travaillé à Carpentersville, Carol Stream et Romeoville au cours des 20 dernières années, a été embauché par le village de Lake in the Hills en tant que nouveau directeur du développement communautaire, à compter du 12 décembre, selon un communiqué de presse.

L’administrateur du village, Shannon Andrews, a cité un certain nombre de rôles de planification dans lesquels Svalenka apportera son aide, notamment l’aménagement du territoire, le développement économique, l’inspection des bâtiments, les permis et l’application du code.

“Je suis ravi d’accueillir John au poste”, a déclaré Andrews dans un communiqué de presse. « Sa solide expérience le rend bien adapté pour ce rôle. J’ai hâte de travailler avec lui pour faire avancer les principales initiatives du village. »

Svalenka sera chargé de superviser les opportunités commerciales et de développement le long des couloirs très fréquentés du village de Pyott Road, Rakow Road, Randall Road et des routes 31 et 47, selon le communiqué.

D’autres tâches comprendront la gestion du plan global du village et serviront de liaison avec le personnel de la Commission de planification et de zonage, a déclaré Andrews dans le communiqué.

“Je suis ravi de l’opportunité d’avoir un impact positif durable sur l’environnement bâti”, a déclaré Svalenka dans le communiqué. « Nous nous efforcerons de faire en sorte que le village demeure un endroit où il fait bon vivre et un endroit convivial pour les entreprises.

Le salaire de Svalenka sera de 126 586 $, a déclaré Andrews.