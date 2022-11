Lake in the Hills célèbre son 70e anniversaire – Shaw Local

Le village de Lake in the Hills célébrera son 70e anniversaire avec un mur de l’histoire et des gâteaux et des rafraîchissements à partir de 9 h mardi au Village Hall, 600 Harvest Gate.

Étant donné que l’anniversaire tombe le “Giving Tuesday”, une journée qui met l’accent sur l’importance de redonner, le village s’associera aux garde-manger locaux et aux organisations communautaires pour célébrer, selon un communiqué de presse.

Les participants sont encouragés à apporter un aliment non périssable à donner au garde-manger interconfessionnel Algonquin-Lake in the Hills.

“Le village a énormément grandi depuis son incorporation il y a 70 ans”, a déclaré le président du village, Ray Bogdanowski, dans un communiqué de presse. « Nous sommes impatients de nous réunir pour célébrer cet anniversaire, redonner à notre communauté et envisager un avenir radieux. »