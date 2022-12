Lake in the Hills accepte une légère augmentation de la taxe foncière – Shaw Local

Après avoir approuvé son nouveau prélèvement fiscal la semaine dernière, certains résidents de Lake in the Hills ne verront pas la part de la ville de leur facture fiscale changer, ont déclaré des responsables.

Un résident qui possède une maison de 200 000 $ verra la part du village de sa facture fiscale s’établir à 396 $, a déclaré le directeur financier Peter Stefan. Cette facture moyenne est la même que l’année dernière et suppose que la valeur de la maison augmente au même rythme que la valeur imposable globale de la propriété dans le village.

En moyenne, la valeur foncière totale de la ville a augmenté de 7,3 % par rapport à l’année dernière, selon les documents du village.

Le conseil du village de Lake in the Hills a approuvé une taxe foncière d’environ 5,5 millions de dollars, une augmentation de 0,3% par rapport à l’année dernière, représentant un peu moins de 17 000 dollars d’augmentation totale, selon le matériel du village.

De nombreuses municipalités de l’Illinois – y compris Lake in the Hills – sont plafonnées dans la mesure où elles peuvent augmenter leur impôt foncier chaque année au taux d’inflation ou à 5%, selon le taux le plus bas, plus les nouvelles constructions ajoutées aux rôles d’imposition.

Le conseil du village a choisi de renoncer à l’augmentation inflationniste pour la 13e année consécutive, mais prendra l’argent lié aux nouvelles constructions en ville, selon les documents de la ville.

C’est la deuxième année consécutive que le village a pris une augmentation liée à la nouvelle croissance, aux états matériels du village.

Le point a été approuvé lors des réunions de novembre et de décembre avec peu de commentaires de la part du conseil du village. L’approbation finale est intervenue la semaine dernière, avant la date limite pour la soumettre au bureau du greffier du comté de McHenry.

Les taxes foncières financent environ 24% du fonds général du village, état matériel du village. Le fonds général pour le prochain exercice devrait générer des revenus de 22,6 millions de dollars.

Le taux d’imposition final, qui sera déterminé par le bureau du greffier du comté de McHenry, devrait diminuer de plus de 6% en raison du nouveau prélèvement, déclare le matériel du village. Depuis 1991, le taux d’imposition du village devrait avoir diminué de plus de 34 %.