Lake District inondé de jeunes ivres sautant des falaises qui partagent des vidéos audacieuses reproduisant des voyages à l’étranger

Les jeunes ivres inondent le Lake District – se jetant du haut des falaises dans l’eau et font la fête alors qu’ils tentent de reproduire des vacances à l’étranger au Royaume-Uni.

Des groupes de Britanniques casse-cou ont partagé des clips dramatiques sur TikTok les montrant en train d’effectuer des cascades dangereuses dans le parc national de Cumbria – laissant les autorités essayer désespérément de contrôler l’explosion de fêtards dans le hotspot touristique déjà populaire.

Des dizaines de Britanniques se sont lancés dans des flaques d’eau Crédit : TikTok

Les vacances alcoolisées à l’étranger ont été suspendues, les groupes ont donc essayé de les reproduire au Royaume-Uni Crédit : TikTok

Selon le National Water Safety Forum, environ 40 personnes se sont noyées pendant la canicule au Royaume-Uni, ce qui représente le triple du taux normal de décès par eau.

En règle générale, les Britanniques s’envolaient pour une destination balnéaire lors de vacances en groupe pendant l’été pour boire des cocktails bon marché, mais la pandémie a augmenté le pic des vacances britanniques.

Des vidéos montrent des groupes de personnes se jetant du haut des montagnes dans des bassins profonds après que le Lake District soit devenu un hotspot de séjour.

D’autres images montrent des Britanniques emportant avec eux des dizaines de bouteilles de spiritueux et de bières à boire pendant leurs vacances.

Le chef des services aux visiteurs et des communications du parc national du Lake District, Tony Watson, a averti que TikTok et Instagram faisaient partie du problème.

M. Watson a déclaré que les sites de médias sociaux avaient montré aux visiteurs comment accéder à des endroits isolés et les transformer en destinations de fête – où il n’y avait jamais eu de problèmes auparavant.

Vendredi, trois équipes d’incendie et de sauvetage de Cumbrie ont été dépêchées à Ullswater pour signaler un homme en détresse.

Owen McCarney, directeur de station pour Keswick, Frizington, Cockermouth et Whitehaven, a tweeté sa frustration face à l’incident.

L’alcool réduit vraiment le bon sens et le facteur de peur des gens. Tom Watson

Il a déclaré: «L’homme en état d’ébriété a réussi à sortir lorsque les équipes sont arrivées. Les ressources étaient inutilement immobilisées alors qu’elles pouvaient être nécessaires ailleurs. ALCOOL ET NATATION NE PAS MÉLANGER.

Les autorités ont émis plusieurs avertissements sur les dangers de la baignade pour se rafraîchir lors de températures élevées.

S’adressant au Guardian, M. Watson a déclaré: « Ce que nous voyons, c’est un désir massif d’être près de l’eau, et ce qui était autrefois les rives du lac sont maintenant des plages, et il y a beaucoup d’alcool consommé.

« Cet alcool réduit vraiment le bon sens et le facteur de peur des gens. Nous avons peut-être des températures de l’air méditerranéennes, mais nous avons toujours des eaux traditionnellement froides du nord de l’Angleterre.

« De toute évidence, les voyages internationaux sont très complexes, nous voyons donc beaucoup de gens essayer de reproduire des vacances à l’étranger dans des lieux nationaux.

« L’allée centrale de Lidl est souvent sur nos lacs. Nous voyons Lidl vendre des paddleboards mais nous ne les voyons pas vendre des aides à la flottabilité.

«Beaucoup de gens se comportent très bien jusqu’à ce que l’alcool les rende légèrement plus courageux et qu’ils aillent nager.

« Il y a l’amplification sur les réseaux sociaux, où une cascade ou une petite piscine d’eau apparaîtra sur Instagram ou TikTok et cela deviendra une attraction avec laquelle nous n’avons jamais eu de problème auparavant. »

DANGERS DE LA BAIGNADE

Dawn Whittaker, présidente du Forum national sur la sécurité aquatique et responsable du Conseil national des chefs des pompiers pour la sécurité aquatique et la prévention des noyades, a ajouté : « L’ivresse est un problème chaque année.

« L’année dernière, nous avons eu 242 noyades accidentelles, et sur ces 69 personnes, 29%, ont été enregistrées comme ayant de l’alcool ou des drogues dans le sang.

« Ils ne vont pas à l’étranger et ne vont pas dans leurs belles piscines et la réalité est donc que les jours depuis le début de la canicule le 14 juillet ont été horribles, vraiment horribles.

« J’ai arrêté de compter les morts après 30 parce que c’est trop douloureux. »

Au cours d’une année normale, il y a un décès dû à l’eau toutes les 20 heures au Royaume-Uni, mais Whittaker s’attendait à ce que le nombre de décès « approche les portes des 40 à la fin de ce week-end ».

Kevin Rahill, un expert en sécurité aquatique de la Royal National Lifeboat Institution, a déclaré : « L’alcool provoquera la dilatation des vaisseaux sanguins, donc il y a beaucoup plus de chaleur perdue plus rapidement, et cela peut vraiment affecter les temps de survie dans l’eau. Notre conseil est : si vous allez boire de l’alcool, n’allez pas dans l’eau.

Les avertissements interviennent après une série de noyades tragiques lors de la récente vague de chaleur.

Un père a eu le cœur brisé après avoir vu sa femme, son fils et son meilleur ami se noyer dans un site de beauté du Loch Lomond alors qu’il tentait désespérément de les sauver.

Un écolier de 11 ans s’est noyé dans un parc du Lanarkshire, en Écosse, après avoir rencontré des difficultés dans l’eau.

Le même jour, un homme de 19 ans a été sauvé de la mer à St Anne’s près de Blackpool mais est décédé plus tard et un jeune de 16 ans s’est noyé dans le Loch Lomond.

Une mère est décédée en essayant de sauver son fils de neuf ans après avoir plongé dans un lac à Lough Gowna, Co Cavan en Irlande.

On estime que 40 personnes se sont noyées pendant la canicule au Royaume-Uni Crédit : TikTok

Les Britanniques ont baissé les esprits et ont préparé leurs propres cocktails dans le hotspot de staycation Crédit : TikTok