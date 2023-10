Lake County News, Californie – La ville de Lakeport lance le programme Business Walk 2023

Le personnel de la ville de Lakeport, les membres du comité consultatif de développement économique de Lakeport et les bénévoles créent des équipes pour couvrir 16 zones de Lakeport lors du programme Business Walk en octobre et novembre. Photo de courtoisie.

LAKEPORT, Californie — La ville de Lakeport est sur le point de lancer son dernier effort de sensibilisation pour impliquer et soutenir les entreprises.

Le programme Business Walk de Lakeport est conçu pour familiariser le milieu des affaires avec les ressources mises à leur disposition.

Le personnel municipal, les membres du Comité consultatif de développement économique de Lakeport, ou LEDAC, et les bénévoles de la communauté se sont réunis mardi pour former des équipes qui contacteront les propriétaires et gestionnaires d’entreprises locales en octobre et novembre.

L’objectif du programme est de démontrer l’engagement de la ville à soutenir les entreprises tout en obtenant des informations sur les défis et les obstacles à leur réussite.

Les résultats des visites seront compilés par le LEDAC et présentés au conseil municipal début 2024.

Le plan stratégique de développement économique de la Ville a identifié les visites annuelles en personne comme un élément important du soutien et de la rétention des entreprises locales existantes.

LEDAC milite en faveur d’une communauté d’affaires forte et positive à Lakeport et sert d’intermédiaire entre la ville et la communauté pour communiquer les objectifs, les activités et les progrès des programmes économiques et commerciaux de Lakeport.

Le comité se réunit bimensuellement à l’hôtel de ville le deuxième mercredi, de 7h30 à 9h.

La prochaine réunion aura lieu le 8 novembre ; Toutes les réunions sont ouvertes au public.

Contactez le directeur municipal Kevin Ingram pour plus d’informations au téléphone 707-263-5615, poste 104.