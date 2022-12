Lake County Fairgrounds annonce les événements à venir – Shaw Local

GRAYSLAKE – Marquez vos calendriers pour les événements suivants au Lake County Fairgrounds & Event Center, 1060 E. Peterson Road à Grayslake.

Le Lake County Fairgrounds & Event Center est la destination du comté de Lake pour les événements publics et privés présentés par des organisations tierces, ainsi que pour les événements phares présentés par la Lake County Fair Association.

Les événements sont souvent mis à jour sur le site Web à www.lcfair.com. Contactez le présentateur pour obtenir des informations spécifiques sur son événement.

Jusqu’en 2022 :

● Santa’s Rock ‘N’ Lights – Spectacle de lumières animé au volant présenté par All Community Events, Inc. du 18 novembre au 1er janvier. Les horaires sont de 17 h à 22 h tous les jours. Pour des billets et plus d’informations – y compris comment réserver votre spectacle en ligne – visitez https://santasrocknlights.com/.

● Grayslake Antique & Flea Market – Holiday Market – présenté par Zurko Promotions les 10 et 11 décembre. Les horaires sont de 9h à 16h le samedi et de 9h à 15h le dimanche. L’entrée est de 7 $. Le stationnement est gratuit. Appelez le 715-526-9769 pour plus de détails. Plus d’informations sont en ligne sur https://zurkopromotions.com/.

● Great American Train Show – présenté par Great American Train Shows, Inc. de 10 h à 16 h les 17 et 18 décembre. Détails et billets en ligne sur https://www.trainshow.com/.

● Concert RADIANCENYE – présenté par TNG Holdings LLC à 20 h les 30 et 31 décembre. Pour plus d’informations, visitez https://www.radiancemke.com/. Jusqu’en 2023 :

● Monarch Cheerleading Championship – présenté par Spirit Brands de 9 h à 15 h le 15 janvier. Renseignements sur https://spiritbrands.org/.

● Cool Cluster Dog Show – présenté quotidiennement par le Chain of Lakes Kennel Club de 8 h à 17 h, du 25 janvier au 29 janvier.

● American Cheerleading Championship – présenté par Spirit Brands de 9 h à 15 h le 5 février. Visite https://spiritbrands.org/ pour information.

● Lake County Craft Beer Festival – présenté par la Lake County Fair Association le 25 février. Avec des brasseries, des distilleries et des établissements vinicoles locaux, régionaux et nationaux dégustant des bières de saison spécialisées, ainsi que de la musique, de la nourriture, des jeux et des divertissements. Plus d’informations seront bientôt disponibles en ligne sur https://lcfair.com/.

● Salon nautique du nord de l’Illinois – présenté par Munson Marine du 2 au 5 mars. Les horaires sont de midi à 20 h le jeudi et le vendredi, de 10 h à 20 h le samedi et de 10 h à 17 h le dimanche. Plus de détails en ligne sur https://www.chicagoareaboatshow.com/.

● Grayslake Antiques & Flea Market – présenté par Zurko Promotions les 11 et 12 mars. Les horaires sont de 9h à 16h le samedi et de 9h à 15h le dimanche. L’entrée est de 7 $. Le stationnement est gratuit. Appelez le 715-526-9769 pour plus de détails et visitez https://zurkopromotions.com/.

● Grayslake Antiques & Flea Market – présenté par Zurko Promotions les 15 et 16 avril. Les horaires sont de 9h à 16h le samedi et de 9h à 15h le dimanche. L’entrée est de 7 $. Le stationnement est gratuit. Appelez le 715-526-9769 pour plus de détails et visitez https://zurkopromotions.com/.

● Chicagoland Antique Advertising, Slot Machine & Jukebox Show – présenté par Tilt Promotions, Inc. du 28 avril au 30 avril. Un premier salon des acheteurs aura lieu le vendredi de 7h00 à 17h00. Les horaires du samedi sont de 9h30 à 17h. Le salon est ouvert le dimanche de 9h à 14h30. Pour en savoir plus, voir www.chicagolandshow.com.

● The Opener…An Automotive Showcase Party – présenté par Cars and Culture, LLC de 15h à 21h le 6 mai. En savoir plus sur https://carsandculture.org/.

● Slammedenuff Chicago Car Show – présenté par Slammedenuff LLC de 13 h à 19 h le 25 juin. Plus d’informations sur https://www.slammedenuff.com/.

● La 94e Foire du comté de Lake – présentée par la Lake County Fair Association du 26 au 30 juillet au Lake County Fairgrounds. Garder un œil sur https://lcfair.com/ pour plus de détails au fur et à mesure qu’ils sont planifiés.

● Salon d’automne sans gluten et sans allergènes – présenté par Showmetry LLC de 10 h à 16 h les 14 et 15 octobre. Détails en ligne sur https://www.nourishedfestival.com/.

Les événements, les heures et les dates sont sujets à changement. Veuillez surveiller le site Web à www.lcfair.com et les pages Facebook et Instagram de la Lake County Fair Association pour les derniers détails.