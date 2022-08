Lake Country’s Ghostly Garlic déménage en Alberta cet automne

Les nez picotaient à cause de l’odeur de l’ail au Lake Country’s Garlic Festival à Oyama.

Le festival a réuni plus de 50 vendeurs, dont l’hôte de l’événement Ghostly Garlic.

Il a été annoncé vers la fin de la journée que les propriétaires de Ghostly Garlic, Jennifer McAnulty et Nick Forrester, déménageraient en Alberta à l’automne et emmèneraient l’entreprise avec eux.

Les agriculteurs de Ghostly Garlic, Nick et Jenn, embrassent des amis après l’annonce de leur déménagement en Alberta à l’automne (Brittany Webster – le calendrier)

«Nous déménageons début octobre, mais nous serons ici chaque année», a déclaré McAnulty, notant qu’ils reviendront pour accueillir l’événement annuel avec l’aide de Frances Callaghan qui gère le marché des fermiers et artisans de Kelowna.

« Lorsque nous avons déménagé ici, nous ne connaissions pas trop de monde, et lorsque nous avons commencé sur les marchés, tout le monde était vraiment accueillant », a commenté McAnulty. « Surtout notre amie Laura qui est décédée en août dernier, elle était à bras ouverts et nous le ressentons depuis que nous sommes ici. Il n’y a pas d’autre communauté comme la communauté du marché, c’est vraiment spécial.

Ghostly Garlic fabrique des produits depuis environ quatre ans.

Le couple déménage pour se rapprocher de sa famille, mais n’a pas l’intention d’abandonner la vie de cultivateur d’ail.

“Nous pourrions revenir un jour, mais pour l’instant la famille est la priorité.”

McAnulty a déclaré que les produits seront toujours disponibles en ligne et qu’ils espèrent visiter l’Okanagan pour les marchés à l’avenir.

Le festival de l’ail s’est tenu à la salle communautaire d’Oyama de 10 h à 16 h.

Le Lake Country Garlic Festival a eu lieu au Oyama Community Hall le dimanche 7 août (Brittany Webster – le calendrier)

