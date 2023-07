Lake Country recueille des commentaires sur le projet de conception de parcs et de sentiers

Le district de Lake Country souhaite obtenir des commentaires sur le projet de conception des parcs et des sentiers du centre-ville.

Le projet propose des améliorations au parc Swalwell et de nouveaux liens avec les sentiers.

Les résidents sont encouragés à remplir un questionnaire pour offrir l’apport de leur ménage.

Chaque participant qui répond au sondage avant le 23 juillet sera inscrit à un tirage pour l’un des cinq chèques-cadeaux de 100 $ à toute entreprise locale de Lake Country.

Retrouvez le questionnaire sur le site internet de la commune.

