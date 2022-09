Lake Country maman sur un nuage alors que son fils remporte le concours mensuel de photos de bébé en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Baby Neil de Lake Country a remporté le concours de photos de bébés de la Colombie-Britannique pour août 2022 (The Baby Contest)

Les parents de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario envoient avec impatience des photos de bébé pour des prix dans le cadre du concours The Baby Contest.

L’heureux gagnant du plus grand concours de photos de bébés de la Colombie-Britannique est Neil, bébé de Lake Country, et sa mère ne pourrait pas être plus fière.

Petkai (Prisha) Chavan dit qu’elle est sur un petit nuage que son fils de 14 mois a remporté le premier prix le mois dernier.

“Dès le début du 1er août, la campagne a commencé et nous avons dû aller le nommer.”

En tant que finaliste d’août, Neil remporte un prix en argent de 100 $ et une photo encadrée par Pictorem.

Chavan a déclaré que la famille ne cherchait pas à participer à des concours, mais cherchait un photographe lorsqu’elle est tombée sur le concours.

La photo soumise a été prise par Image Studios à Vernon.

Neil est maintenant automatiquement inscrit au concours du grand prix où les finalistes de chaque mois se disputeront un prix en argent de 1 000 $ et un REEE.

Voir les images des gagnants ou participer au concours en visitant leur site Web thebabycontest.ca.

