Lake Country Health fête ses 40 ans – Kelowna Capital News

Lake Country Health célèbre son 40e anniversaire avec un gala au O’Rourke’s Peak Cellars.

L’organisme de bienfaisance enregistré est en train de collecter des fonds pour construire un nouveau centre de santé communautaire et combler une lacune bien nécessaire à Lake Country.

Avec de la musique live du Carr Family Band et de Michael et Shera Kelly, le gala sera complet avec de la bonne nourriture, une vente aux enchères et un aperçu de la zone de production de Peak Cellars pour tout savoir sur leurs vins millésimés.

Le gala aura lieu le 19 novembre de 17 h 30 à 21 h. La tenue vestimentaire est formelle.

Les billets sont disponibles sur Eventbrite à partir de 125 $ et comprennent une boisson, de la nourriture et des divertissements gratuits.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

collecte de fondsSantéLake Country