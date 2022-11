Lake Country Art Gallery – Kelowna Capital Nouvelles

La Lake Country Art Gallery est un point culminant et une destination culturelle pour les visiteurs et les habitants et la directrice de la galerie Petrina MacNeil est une défenseure bien connue de la scène artistique locale, garantissant que la galerie est accessible, engage la communauté locale et au-delà et offre un fort voix contemporaine.

La galerie fonctionne depuis 12 ans et se concentre sur la connexion des artistes et du public par le biais de programmes d’interprétation et d’éducation et l’art choisi pour l’affichage est choisi pour sa capacité à communiquer et à générer des idées et des conversations.

« La Lake Country Art Gallery informe et renforce la communauté grâce à des expositions enrichissantes et parfois stimulantes », explique Petrina. « Il offre une programmation diversifiée et inclusive et donne de la place aux artistes aux pratiques artistiques variées.

La Galerie offre également aux bénévoles de merveilleuses occasions de partager leurs compétences et leurs connaissances, de réseauter avec la communauté et de travailler avec une petite organisation dotée d’un personnel accessible et solidaire. L’un des postes de bénévoles préférés est l’hôte de la galerie, qui est le visage accueillant qui accueille chaque visiteur. Pour ceux qui préfèrent ne pas interagir avec le public, peuvent s’inscrire à des comités comme l’équipe d’entretien des jardins et des installations et d’installation des expositions. La Galerie recherche également des bénévoles pour les événements qui peuvent aider avec les ouvertures de galeries et les collectes de fonds.

« À venir, notre principale exposition annuelle de collecte de fonds, The 2022 Under 200 », déclare Petrina. « Nous avons besoin d’aide pour installer plus de 600 œuvres d’art en quelques jours. Il y aura également un événement de collecte de fonds dans le cadre du spectacle – comme le marché nocturne. Nous avons besoin d’aide pour le montage et le démontage de ces événements. Aussi des hôtes de galerie supplémentaires à travers l’exposition de 2 et 1/2 semaines.”

Le bénévolat est un excellent moyen de s’impliquer dans la culture artistique de Lake Country. C’est une expérience enrichissante et l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Sans le dévouement, les connaissances et l’enthousiasme de nos bénévoles, nous ne pourrions offrir le merveilleux accueil qui est devenu la signature de l’expérience de la Lake Country Art Gallery.

« Les bénévoles soutiennent les opérations de la Galerie, mais contribuent également à la génération d’idées et au développement de programmes ou d’événements », explique Petrina. “Ils ont un impact en améliorant nos capacités et notre portée, en apportant des compétences et des connaissances supplémentaires et en étant eux-mêmes, le visage accueillant de notre organisation.”

“Après 12 ans de travail avec des bénévoles, j’ai beaucoup de souvenirs préférés”, poursuit Petrina. «Mais une chose que je remarque plus souvent que tout, c’est tout ce que j’apprends en travaillant avec des personnes aussi incroyables et dévouées qui sont ici pour la seule raison qu’elles veulent être ici. Comme la fois où nous avons eu une grenouille coincée dans le drain souterrain – j’ai travaillé pendant deux jours pour la sauver et la libérer – à ce moment-là, nous avons eu une bénévole qui était au courant des grenouilles, et elle a pu me rassurer que lorsque j’ai relâché dans le jardin de la fin de l’automne, que cela n’aurait pas d’importance si la grenouille gelait parce que c’est quelque chose qu’ils peuvent faire – ils peuvent survivre à un gel et ils peuvent revivre après avoir dégelé – qui savait ?!”

Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat à la Lake Country Art Gallery, allez visiter la galerie et connectez-vous avec Petrina et l’équipe là-bas ou contactez-les au (250) 766-1299 email: lakecountryartgallery@shaw.ca

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

