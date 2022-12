Lake Country Art Gallery demande plus de financement pour soutenir le personnel

La nécessité de rémunérer correctement les employés est l’une des raisons pour lesquelles la Lake Country Art Gallery (LCAG) demande un financement supplémentaire au conseil de district.

“Nos demandes de coûts d’exploitation sont telles que notre augmentation de salaire a été minime”, a déclaré la présidente de la galerie, Sharon McCoubrey, au conseil lors de sa réunion du 6 décembre.

McCoubrey a noté que le poste de directeur exécutif ne paie que 25 $ de l’heure.

“Si vous deviez comparer cela avec n’importe quel nombre d’organisations à but non lucratif… vous remarqueriez que c’est très éloigné de la norme de l’industrie.”

Elle a ajouté que si un membre du personnel devait partir, il serait difficile de le remplacer par quelqu’un ayant les mêmes qualifications au salaire actuel d’un poste donné.

“Nous estimons que pour être une organisation professionnelle, notre personnel doit être correctement rémunéré pour la qualité qu’il offre.”

LCAG fait également face à des augmentations de loyer de 5 % pour chacune des trois prochaines années pour l’immeuble qu’elle occupe.

L’organisation reçoit actuellement un financement de 65 000 $ du district et demande 10 000 $ supplémentaires chacun pour 2023 et 2024. Elle reçoit également un financement des gouvernements provincial et fédéral, des dons, des adhésions, des collectes de fonds et d’autres sources.

Le Conseil tiendra compte de la demande dans ses délibérations sur le budget 2023.

