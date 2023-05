Lake Country accueille la première exposition sur les parcs régionaux

La première exposition annuelle des parcs régionaux a lieu à Lake Country les 26 et 27 mai.

Présenté par le district régional de Central Okanagan (RDCO), l’événement gratuit mettra en vedette plus d’une douzaine de kiosques d’exposition sur les parcs, l’environnement, les programmes de bénévolat et la faune locale.

Les faits saillants incluent Nora, un serpent gopher au stand de l’Okanagan Similkameen Stewardship Society, une exposition de véhicules de sauvetage par Central Okanagan Search and Rescue et des histoires et des histoires orales du peuple smilax partagées au stand du Sncewips Heritage Museum.

« L’exposition offre une occasion familiale de se connecter avec nos parcs régionaux et tout ce qu’ils ont à offrir », explique Isabella Hodson, superviseure des services aux visiteurs des parcs du RDCO.

Les sujets de présentation incluent des informations sur les chauves-souris, la connexion avec les terres syilx, les créatures de l’Okanagan et l’accessibilité du plein air.

L’exposition sur les parcs régionaux est ouverte le vendredi de 17 h à 21 h et le samedi de 10 h à 16 h au Creekside Theatre, 10241 Bottom Wood Lake Road, à Lake Country.

